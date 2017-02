En la más reciente reunión de política monetaria del Banco de la República, los integrantes resaltaron que hubo un aumento en la incertidumbre global derivada de las expectativas sobre cambios en la política fiscal y comercial de Estados Unidos y su posible impacto sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y en consecuencia sobre los mercados financieros globales.



Así mismo, dijeron que se dio un aumento en todas las medidas de expectativas de inflación. Y finalmente, un crecimiento del producto y de la demanda interna peor que el inicialmente esperado.



(Lea: Sorpresas y cambios en la Junta del Banco de la República inquietan al mercado).



De otro lado, existió consenso entre los miembros de la junta en que, de no presentarse nuevos choques inflacionarios negativos y significativos, la tasa de interés de intervención descenderá en los próximos trimestres.



El grupo mayoritario, que votó por mantener quietas las tasas, sostuvo que según Fan Chart la probabilidad de alcanzar la meta de inflación en diciembre de 2017 se redujo al 40%, mostrando una convergencia hacia la misma más lenta.



También opinaron que en las actuales circunstancias, no es aconsejable un recorte de la tasa en lo interno por el posible impacto que nuevos choques inflacionarios pueden producir sobre las expectativas de inflación, los mecanismos de indexación y una mayor persistencia en el aumento de precios de la canasta de bienes no transables.



Otros integrantes de la autoridad monetaria destacaron que, a pesar de que la economía se ha venido ajustando rápidamente, persisten riesgos de que los mecanismos de indexación generen ineficiencias en la convergencia de la inflación a su meta.



Los que pidieron bajar tasas en 25 puntos básicos sostuvieron que se ha incrementado el riesgo de la desaceleración excesiva del crecimiento de la demanda interna.