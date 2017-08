'Municipios petroleros tienen una mejor calidad de vida', ACP

Los municipios que tienen actividad petrolera presentan mejor calidad de vida, de acuerdo a un estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo, (ACP), que comparó los indicadores de desarrollo de poblaciones con y sin explotación de crudo de cinco departamentos del país (Meta, Casanare, Santander, Arauca y Boyacá), que representan el 85% de la producción de hidrocarburos de Colombia.



En materia de ingresos, el estudio concluye que los municipios petroleros aportan al PIB de sus departamentos 11 veces más que los no petroleros y reciben cinco veces más ingresos en impuestos, regalías y aportes del Sistema General de Participaciones.



Adicionalmente, se evidenció un efecto multiplicador de la industria en los ingresos municipales, asociado a la cadena de bienes y servicios del sector: mientras que entre 2005 y 2015 la producción aumentó 48 por ciento, el ingreso en los municipios productores creció 70 por ciento.



Las inversiones del sector en los municipios petroleros se ha traducido en una institucionalidad más sólida, lo cual se refleja en aspectos como un manejo más saludable de las finanzas y mejor ejecución de sus presupuestos.



En este aspecto, la mayoría de los municipios petroleros son calificados por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, como sostenibles en materia de

solvencia financiera y están muy cerca de alcanzar la categoría de cumplimiento óptimo en cuanto ejecución de recursos de transferencias del Gobierno Nacional a los municipios (Sistema General de Participaciones).



Para hacer la comparación, la ACP tomó como referencia el Índice de Tipologías Municipales, calculado por el DNP para medir el nivel de desarrollo de los municipios del país.



Dicho índice mide dimensiones económicas, institucionales, urbanas, ambientales, de calidad de vida y seguridad para cada municipio.



MEJOR CALIDAD DE VIDA



Las mejores condiciones económicas registradas en los municipios petroleros, van de la mano con indicadores de calidad de vida más favorables frente a los municipios no petroleros de sus respectivos departamentos.



El 70 por ciento de las variables del Índice de Pobreza Multidimensional, utilizado por el DNP para medir este aspecto, evidencia mejores resultados en los municipios petroleros con relación a sus vecinos no petroleros.



Por ejemplo, los municipios petroleros cuentan con mejores condiciones en sus viviendas, en acceso a servicios públicos, acceso a agua potable. En materia de salud en los municipios con actividad hidrocarburífera hay 50 por ciento menos barreras de acceso a este tipo de servicios.



En cuanto a educación, los municipios productores cuentan con mayor nivel de escolaridad y menos hogares con analfabetismo, inasistencia escolar y trabajo infantil.



Adicionalmente, en el ámbito ambiental se evidencia que la inversión ambiental per cápita en los municipios petroleros es mayor que en sus pares no petroleros. Excluyendo Boyacá los municipios petroleros, en promedio, registran 49% más inversión per cápita en el sector ambiental que los no petroleros y aumentó 62% entre 2012 y 2015.



“Existen muchos prejuicios y mitos sobre los impactos de la industria de hidrocarburos en los territorios, sin embargo los datos son elocuentes y no se pueden ignorar las evidencias sobre los beneficios que trae la presencia del sector de hidrocarburos, que indudablemente permite mejorar la calidad de vida de los municipios donde llega. Por esta misma razón debemos seguir trabajando para producir más barriles, para que la industria explore más, produzca más y aporte más al desarrollo territorial”, señaló el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.



El líder gremial destacó que es necesario seguir realizando análisis completos y técnicos sobre los aportes e impactos reales de la industria en los territorios, para que las comunidades puedan tener una visión realista de lo que significan los aportes del sector de hidrocarburos en su territorio: “Cuando un municipio se pronuncia políticamente a favor o en contra de la presencia de la industria petrolera le está diciendo sí o no al desarrollo económico, ambiental y social que conlleva la presencia del sector”, señaló Lloreda Mera.