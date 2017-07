'Negociaciones para exportar carne a China van por buen camino'

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó este jueves que a pesar del brote de fiebre aftosa detectado a finales de junio en la frontera con Venezuela, las negociaciones para que Colombia pueda exportar su carne a China van por buen camino y podrían acabar antes de fin de año.



(Lea: Colombia mantiene exportaciones de carne con Rusia y Jordania)



"Llevamos tres años trabajando este propósito, todos los Gobiernos han tratado de hacerlo y nunca hemos estado tan cerca de lograr esa apertura", señaló el funcionario en declaraciones a periodistas tras reunirse con el embajador de China en Bogotá.



(Lea: Aftosa no es la única enfermedad animal que llegaría desde Venezuela)



El pasado 24 de junio, el Gobierno colombiano detectó un foco de fiebre aftosa, una enfermedad animal no transmisible a humanos, en una hacienda ganadera del departamento de Arauca que lo obligó a sacrificar cientos de cabezas de ganado.



Asimismo, Colombia perdió de forma provisional su estatus de país "libre de aftosa" por vacunación de cara a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).



"Hoy el brote no existe y hemos revisado más de 9.700 animales en campo y ninguno presenta síntomas de este brote. Ahora empieza la definición de la zona de contención que dura seis meses y la reapertura de los mercados a través de la certificación que tendrá que renovar la OIE", agregó Iragorri.



Finalmente, el responsable de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural apuntó que el Ejecutivo colombiano espera recuperar su estatus de país libre de aftosa en unos tres meses.



"Ya pudimos avisar a la OIE de la eliminación del brote de acuerdo con sus protocolos. No hemos tenido otro animal contagiado o con síntomas, pero sigue el proceso de vigilancia y control en la zona para recuperar nuestro estatus sanitario, que es la prioridad", concluyó el ministro.