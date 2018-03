New Holland y Dinissan Maquinaria unen sus fuerzas en construcción

En aras de soportar el crecimiento que se proyecta en la industria de construcción, Dinissan Maquinaria, el distribuidor a nivel nacional de la marca línea de maquinaria New Holland Construction, continúa diversificándose brindando productos y servicios más competitivos, productivos y asequibles a los clientes. Por ello, a partir de ahora, la empresa ofrecerá el portafolio de New Holland Construction a lo largo y ancho del país.

Esta compañía de ámbito mundial, cuenta con una trayectoria de más de 100 años con calidad y durabilidad comprobada, tiene una amplia gama de productos para construcción, como excavadoras, retroexcavadoras, cargadores, bulldozers, motoniveladoras, y minicargadores, siendo un referente fundamental en el sector de fabricación de equipos de estas características.



Con la introducción de esta nueva marca, Dinissan Maquinaria continuará fortaleciendo sus programas diferenciadores de soporte para flota, con la más alta tecnología, laboratorio de aceites, planes de mantenimiento y el Club de Operadores, el cual contribuye al desarrollo del sector de construcción en toda Colombia con operarios cada vez más profesionales.



“En línea con nuestro objetivo de proveer al mercado las mejores soluciones de movilidad y productividad, nos complace ser distribuidores de esta reconocida marca de maquinaria de construcción que cuenta con una amplia e innovadora gama de productos y más de un siglo de tradición e historia que respaldan la calidad de estos nuevos productos que llegan a Colombia”, afirma Leonardo Rincón, gerente de Dinissan Maquinaria.



Acerca de New Holland Construction



New Holland Construction es la marca de equipos para la construcción e infraestructura de CNH Industrial. Sus equipos son comercializados por más de 100 distribuidores en toda América Latina y son fabricados en diversas plantas que la marca tiene en el mundo, donde desarrolla y fabrica una línea completa de máquinas para infraestructura, minería, construcción civil y el sector forestal, compuesto por excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, tractores de oruga, cargadoras frontales, minicargadoras, miniexcavadoras y manipuladores telescópicos.



Acerca de Dinissan Maquinaria



Dinissan Maquinaria es uno de los representantes de maquinaria y vehículos de mayor reconocimiento en Colombia con más de 55 años de presencia en el mercado; se ha convertido en símbolo de progreso y emprendimiento.



Dinissan Maquinaria ofrece la Línea de Renta (Construcción y Elevación de Personal y Carga), Línea de Usados, y un amplio portafolio con Equipos de Compactación Lebrero, Equipos de Pavimentación Leeboy y Rosco, Montacargas Unicarriers, Equipo de Elevación Haulotte y Control de Maquinaria Topcon. También es distribuidor oficial de la marca de maquinaria New Holland Construction.