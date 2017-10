‘Ni Avianca ni pilotos piensan en la gente’

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, aseguró a Portafolio que tanto a Avianca como a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) les ha faltado voluntad de diálogo para resolver el pliego de peticiones, y por esto el país se ha visto perjudicado en su servicio aéreo, con una huelga que hoy completa 35 días.



(Lea: Nuevo enfrentamiento entre Avianca y Pilotos de la Acdac)

¿POR QUÉ CREE QUE A AVIANCA Y A LA ACDAC LES HA FALTADO VOLUNTAD DE DIÁLOGO?



Porque dejaron radicalizar un conflicto que era laboral. Había un pliego de peticiones, un sindicato y una empresa tratando de llegar a un acuerdo, pero llevaron a la mesa todas sus dificultades históricas, las demandas de un lado y del otro. Hubo muchas cosas externas y eso no los dejó avanzar.



(Lea: Avanza conformación del Tribunal de Arbitramento entre Avianca - Acdac)



Lamento mucho que hayamos tenido que llegar a esta instancia, el país lleva 35 días (hoy) en una huelga que ha tenido muchas vicisitudes de todo orden, en especial legales. Esto obligó al ministerio del trabajo a tomar una decisión, por primera vez en la historia, de citar a un tribunal de arbitramento oficioso.



USTED QUE CONOCE LA NEGOCIACIÓN DESDE EL PRINCIPIO, ¿CUÁLES FUERON LAS DIFICULTADES?



Participé en una mesa en donde estuvimos por lo menos tres veces cerca de un acuerdo, pero cada que avanzábamos un poquito generaba una discusión en una de las partes. Yo creo que aquí de verdad ha faltado voluntad de diálogo, se han hecho todos los esfuerzos, se cometieron errores que no puede repetir el país porque las relaciones de un sindicato y una empresa no pueden estar generando la dificultad tan grande en que hoy está Colombia.



Yo quiero hacer un llamado muy especial a las partes porque creo que, a pesar de que los temas están ya definidos, que la Corte Suprema de Justicia será la que determine si la huelga es o no ilegal en segunda instancia, que el pliego está en un tribunal de arbitramento que sacará un laudo arbitral y decidirá sobre el mismo, pero aquí hay un tema que todavía está por definir y es que el país sigue teniendo una huelga, un cese de actividades y un servicio suspendido.



Se ha intentado encontrar una fórmula para la activación de los vuelos, ha intermediado el Congreso, el Ministerio ha buscado todas las fórmulas, hemos planteado las alternativas pero es evidente que no hay una voluntad real de volverles a los colombianos ese servicio que es un derecho de todos, y que se están viendo hoy afectados por esa realidad.



¿CUÁL DE LAS DOS PARTES HA MOSTRADO MENOS VOLUNTAD DE DIÁLOGO?



Ambas han tenido posturas radicales.



AVIANCA LE PIDIÓ NO CITAR REUNIONES QUE NO ESTÉN DENTRO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL COLOMBIANA, ¿QUÉ OPINA?



Creo que Avianca no interpretó la instancia de quien la pedía. La primera cosa que quiero decir es que fue una proposición de la comisión de asuntos laborales del Senado de la República. La propuesta fue aprobada y le pedía al Ministerio del Trabajo crear una instancia para tener un espacio de diálogo entre las partes.



Esa es mi labor, esa es mi responsabilidad, yo no le puedo negar al Congreso de la República que convoque la mesa, y por supuesto no era para sentarse a hablar del pliego, que está en estos momentos en el tribunal de arbitramento, yo creo que todos lo tienen claro. Lo que estaba buscando la Comisión era un diálogo para intentar reactivar el servicio, que creo que es la preocupación de todos los colombianos.



Voy a ratificar esto: yo soy la ministra de trabajo, tengo la gran responsabilidad de la agenda social laboral del país, todos los esfuerzos que he intentado hacer en la búsqueda de que este paro tenga solución son parte de mi responsabilidad como Ministra. Yo no estoy violando ninguna ley cuando busco la posibilidad de que los colombianos tengan un derecho, que es un servicio público esencial aéreo retornado.



Yo creo que estoy actuando con mucha responsabilidad y se los digo con claridad: si a mí me expresan que hay una fórmula que creemos que tenemos que explorar y que debo convocar a Avianca y Acdac para intentarla, lo intentaré nuevamente porque es parte de mi trabajo.



Porque aquí no están solamente los intereses de la aerolínea y del sindicado de Acdac, aquí está el interés de los colombianos.



USTED HABLÓ DE DESPIDOS DE PILOTOS, AVIANCA HABLÓ DE JUBILACIÓN. ¿AL FIN SE ACLARÓ LO QUE PASÓ?



Yo entendí perfectamente la explicación de Avianca. Esos pilotos parece ser que ya habían cumplido su tiempo y la compañía nos envió una explicación de pensión.



La empresa tenía la discresionalidad de tomar la decisión alrededor del tema. Yo creo que ese asunto está definido, no tiene que ver con la huelga, sino con otras realidades jurídicas, y nosotros lo entendemos plenamente. También, creo que Avianca ha entendido que debe esperar la segunda instancia, y por supuesto la aerolínea ha estado actuando en corresponsabilidad a esa realidad.



¿QUÉ ESPERA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO?



Ya está funcionando desde el lunes en la noche porque el último arbitro se posesionó ese día en la mañana. Estamos muy optimistas de esa posibilidad.



ENSEÑANZAS PARA OTRAS NEGOCIACIONES



Estoy convencida que el país tiene que reflexionar sobre la realidad de lo que se está viviendo hoy. Hay que revisar la legislación para encontrar fórmulas que permitan introducir elementos que impidan que situaciones tan adversas como estas aparezcan.



Un avance es que hoy tenemos en el tribunal de arbitramento ratificado en, todas las instancias, que el transporte aéreo es un servicio público esencial. Esos avances son muy positivos porque yo creo que se va a marcar una ruta de que en Colombia un servicio publico esencial no se puede afectar de la manera que se está afectando en este momento el servicio aéreo del país. Hago una invitación a sindicatos y empresarios a ser capaces de encontrar fórmulas de diálogo y de concertación.