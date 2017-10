Expertos no ven oportuno seguir bajando las tasas

Las tasas de interés en el país se han convertido en uno de los temas más debatidos. Algunos piden que el descenso en los tipos de intervención continúe para poder entregarle a la economía un estímulo adicional, mientras que otros están a la espera de que la inflación se ubique completamente dentro del rango objetivo, para ahí sí relajar la política monetaria.



Durante un foro para debatir sobre el potencial de crecimiento de la economía colombiana, expertos expusieron sus razones para suspender el recorte de las tasas.



Sergio Clavijo, presidente de Anif, manifestó “que mientras la economía no crezca a más del 3%, la junta directiva del banco central debe suspender la reducción de las tasas”.



Sobre el nivel que presenta hoy en día la tasa repo del Banco de la República, el codirector del Emisor, José Antonio Ocampo, manifestó que “estamos de acuerdo en que hemos bajado las tasas a un nivel neutral”.



Su compañero en la junta del banco central, el gerente Juan José Echavarría, señaló que “la junta del banco no puede bajar más las tasas porque la inflación aún está lejos del 3%”, no obstante, aclaró que la reunión de la próxima semana tomará en cuenta los datos disponibles para tener una decisión concreta para este mes sobre ese tema.



Entre las razones para que la junta sea prudente con el nivel de los tipos de intervención, está que “no se ha acabado el ajuste de la economía colombiana”, según el Gerente General del Banrepública.



Leonardo Villar, director Ejecutivo de Fedesarrollo, manifestó que “el incremento del PIB potencial para el 2030 sería del 3,1%, mientras que en el pasado era de 4,5%”.



Por su parte, el viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Velasco, habló de los beneficios adicionales que traerá la firma de la paz al crecimiento económico de acuerdo con el funcionario, “con la firma del acuerdo con las Farc, la economía de Colombia podría crecer 0,35 puntos porcentuales adicionales cada año, durante una década”.



Sobre el porqué el crecimiento potencial del país no se ha alcanzado, el Gerente del Emisor, explicó que “no depende del Banco de la República que se alcance, depende de factores estructurales, de oferta, empresarios, puertos, carreteras, etc. La pregunta es qué puede hacer el banco central para ayudar si el potencial es alto; si el potencial es bajo, el banco no debe hacer mucho, pero debe luchar para que la economía crezca al potencial”.



Así mismo, Echavarría indicó que “el potencial de crecimiento de la economía es menor que el de hace unos años. El equipo técnico del banco dice que el PIB actual es 1,6% por debajo del potencial, o sea, la brecha del producto; la economía crece por debajo de lo que es capaz, pero el banco no puede bajar más las tasas porque la inflación no nos deja”. Concluyó con que el Banco de la República estima el potencial en el 3,3% sin generar inflación”.