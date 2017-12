No estigmatizar la tercerización laboral, otra propuesta de los gremios para mejorar la productividad

Dentro de las propuestas presentadas por el presidente del Consejo Gremial Nacional, Santiago Castro, como parte de la ‘Agenda Empresarial 2018 – 2022’, además de cambios en el sistema tributario, también se sugieren otras medidas con las que, según los gremios, se puede aumentar la productividad y la competitividad del país.



Otras de las más polémicas propuestas están contenidas en el capítulo de mercado laboral.

Partiendo de que el gran mal del mercado laboral es la informalidad, Santiago Castro indicó que las propuestas son:



Eliminar o reducir los sobrecostos asociados a la contratación para impulsar la formalización. Es decir, remplazar contribuciones parafiscales al Sena y al Icbf por un valor fijo, calculado del promedio de 2 o 3 años.



No estigmatizar la tercerización laboral, y sólo censurarse cuando mediante ella el empleador evada obligaciones con sus empleados.



Flexibilizar la contratación de acuerdo con las necesidades de cada sector.



Ajustar la legislación laboral hacia la promoción de formas de trabajo más autónomas e independientes.



Otorgar estabilidad laboral a quien demuestre debidamente una condición de discapacidad.



Fortalecer el Servicio Público de empleo y otras formas de búsqueda de empleo y contratación.



Ampliar la brecha entre el salario mínimo y el salario medio, ya sea mediante una mejora en la productividad laboral y empresarial, o mediante un crecimiento controlado del salario mínimo.



PENSIONES



El panorama pensional es uno de los que más preocupa a los gremios, por cuanto lo consideran inequitativo y sumamente costoso para las arcas de la nación. Por ello mismo proponen:



Adelantar una reforma pensional integral, con un largo periodo de transición, respetando los derechos adquiridos y las expectativas de quienes estén camino a su pensión.



Ajustar el esquema pensional cada cinco años, en función de los parámetros demográficos.



Definir como ingreso base de cotización el promedio de los salarios recibidos en toda su vida laboral, y no el promedio de los últimos 10 años.



Reducir el valor de la pensión del sobreviviente del 100% actual a una cifra entre 70 y 80%.



Mediante inspección y vigilancia fortalecidas, identificar a los ocupados con capacidad de pago para que coticen al sistema pensional.



Definir un solo esquema de contribución, con un sistema de cuentas individuales, como viene funcionando el Régimen de Ahorro Individual Solidario. En este modelo Colpensiones entraría a competir como una administradora más al mercado. Así se eliminarían las inequidades ya señaladas, con un sistema que no requiera recursos del presupuesto nacional.



Fortalecer el sistema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) para que quienes no cotizaron y no lograron pensionarse tengan un ingreso vitalicio. En ese orden de ideas, habría que pensar en modificar el mandato constitucional que no permite que una pensión sea menor a un salario mínimo.



Robustecer el programa Colombia Mayor, y establecerlo como un pilar solidario, en el que las personas que pueden cotizar aporten para que quienes no pueden tengan subsidios iguales ligeramente mayores a la línea de pobreza, dirigidos a la población más vulnerable.

EDUCACIÓN



Partiendo de un diagnóstico de desarticulación entre la oferta educativa y las reales necesidades del mercado laboral, en un entorno en el que cambian constantemente las competencias requeridas, los gremios proponen:



Identificar, con ayuda de los gremios, las competencias y habilidades requeridas en cada sector productivo.



Capacitar de manera permanente a los profesores.



Actualizar los métodos de enseñanza



Construir planes de estudio flexibles, que involucren al sector privado.



Profundizar en la preparación y capacitación de los trabajadores al interior de las empresas.



Implementar el plan de bilingüismo de acuerdo con las necesidades del mercado.



Fortalecer la educación financiera en los colegios.



Mediante asociaciones público privadas superar el déficit de infraestructura educativa.



Establecer la prioridad de la educación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como política de pública.

SALUD



El sector, a pesar de los avances conseguidos en cobertura, donde el 98% de la población está cubierto por el sistema de salud, sigue siendo uno de los cuellos de botella que afecta a buena parte de la población.



Por eso los gremios proponen:



Contemplar en el corto plazo la reasignación de los recursos de otro sector para apoyar la salud.



Fortalecer la Superintendencia de Salud, para prevenir abusos contra los usuarios.



Diseñar un esquema de pago por resultados a las EPS, en el que se tenga en cuenta no sólo el número de afiliados con lo que la entidad cuenta, sino también la calidad en la prestación del servicio.



Fortalecer la prevención para evitar así que se incurran en posteriores gastos elevados por el tratamiento de enfermedades.



Eliminar los días de cargo a las empresas por incapacidades causadas por enfermedades de origen común.



Revisión de todas las licencias por parte del Ministerio de Trabajo, excepto la de maternidad.



Eliminar la responsabilidad de la empresa en casos de reubicaciones por motivos de salud ajenos a las compañías.



Dejar las enfermedades de alto costo y huérfanas a cargo del presupuesto nacional.



INFRAESTRUCTURA



Es uno de los cuellos de botella que durante años los empresarios han señalado como causante de los significativos retrasos en competitividad y productividad. Dentro de las propuestas para su mejoramiento están:



Asociar los recursos de pre-inversión a los proyectos contemplados en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035.



Expedir de manera urgente una Ley de Consultas Previas de ofrezca seguridad jurídica a los proyectos.



Poner en funcionamiento la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte, así como la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte.



Endurecer las exigencias para el otorgamiento de licencias de conducción, e implementar un sistema de puntos que los castigue o premie, dependiendo la manera en la que conduzcan.



Incrementar la financiación, por parte de los ente territoriales, para vías terciarias.

​PROPIEDAD Y USO DE LA TIERRA



Es uno de los aspectos de mayor importancia para la promoción y desarrollo de la competitividad, y con la actual coyuntura política y judicial, sobre ella se ciernen muchas dudas, según los empresarios. Por eso proponen:



Delimitar el alcance y las causales de extinción de dominio.



Resolver la diversidad de interpretaciones frente a la adjudicación de predios baldíos, de manera que se proteja la propiedad de los compradores de buena fe.



Aplicar la Ley de Restitución de Tierras a las Farc de la misma forma como se le aplica al resto de los colombianos.



Avanzar hacia un Sistema de Información de Ordenamiento Territorial, que contemple los aspectos de capacidad y uso de recursos hídricos, la malla vial, las zonas de cesión, los perímetros y planos cartográficos, entre otros.



Definir taxativamente los estudios requeridos para la presentación de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Mejorar la definición de los procedimientos de consulta previa.



Realizar un censo para levantar información reciente y confiable sobre la ubicación y los territorios de las comunidades étnicas y su zona de influencia.



Definir lineamientos nacionales en materia ambiental.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO MEDIANTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y PROCESOS



Aspectos como que los tiempos para importar y exportar mercancias no sean competitivos y que los procesos logísticos para la movilización de bienes sean altamente costosos, limitan la competitividad y ubican al país detrás de sus socios comerciales en estos aspectos.



Las propuestas en este ámbito son:



Implementar un sistema interopeable de información entre las diferentes entidades de control.



Configurar un Sistema de Perfilamiento de Riesgo Integrado.



Ratificar el Convenio de Bali sobre facilitación del comercio, para que sus más de 40 medidas técnicas de mejoramiento sean implementadas.



Promocionar el uso de los Operadores Económicos Autorizados, para que los exportadores puedan agilizar sus procesos y reducir sus tiempos si cumplen con ciertas condiciones en su cadena logística.



Mejorar la eficiencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en materia de fiscalización.



Modernizar las diferentes aduanas del país, avanzando en modelos no intrusivos de inspección.



Fortalecer el Sistema Nacional de Calidad para garantizar mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales y estándares más adecuados para las importaciones.



Julián Calderón H.

julcal@eltiempo.com