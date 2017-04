'No nos quedemos con los resultados de dos meses': Mincomercio

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, hizo un llamado para que el sector privado se anime a invertir y a crecer para que 'no nos quedemos con los resultados de dos meses", en referencia a las caídas de 3,2 y 7,2 por ciento que registraron en febrero la producción industrial y las ventas del comercio, respectivamente.



Igualmente, dijo que el Gobierno insiste en que la Junta Directiva del Banco de la República debe acelerar una disminución de las tasas de interés, como parte de las acciones que deben ayudar a reactivar la industria y el comercio.



En el marco de la inauguración de la nueva planta de Cueros Vélez, en Amagá, Antioquia, la funcionaria destacó como en un contexto difícil la compañía presenta un nuevo centro de producción, al tiempo que resaltó otra expansión productiva de la compañía Socoda, también en ese departamento.



A su juicio, este par de inversiones demuestran que, efectivamente, hemos tenido dos meses malos, pero no son el ejemplo de lo que es el potencial y de lo que estamos trabajando conjuntamente con los empresarios".



"Esto nos debe llevar a mirar el futuro de una forma promisoria. No nos quedemos en los resultados de dos meses. Eso va de la mano con trabajar conjuntamente con Fenalco, con Analdex y con todos los empresarios porque el ejercicio que tenemos que hacer es identificar las herramientas para el desarrollo", agregó.



Dijo que los resultados de febrero se explican en parte a los 'vientos en contra de la economía mundial' pero afortunadamente los fundamentales económicos del país son sólidos, lo cual ha permitido que Colombia sea la tercera economía de Latinoamérica y que tengamos una proyección de crecimiento de 2,3 por ciento, que está por encima de la región.



Constanza Gómez

Redactora Portafolio.

Amagá, Antioquia