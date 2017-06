Nómina de docentes cuesta diariamente $37.500 millones

En el 2017, se estima que el Gobierno desembolsará $16,4 billones para pagar la nómina del magisterio estatal, de acuerdo con datos emanados del Ministerio de Educación; en el 2016 la cifra ascendió a $14,48 billones.



(Lea: ABC del paro de los maestros)



En otras palabras, cada uno de los 365 días del año la inversión es de $37.500 millones.

Sin embargo, el Mineducación se niega a contabilizar esto como una pérdida por los 34 días que lleva el cese de actividades del magisterio, pues la intención es que el tiempo se reponga, y esta parece ser una de las pocas cosas en que está de acuerdo con Fecode.



(Lea: Un mes completa el paro de maestros en el país)



Quiere decir que el pago del talento humano del magisterio implica una buena tajada del presupuesto nacional para formar a sus futuros ciudadanos, que el año pasado ascendió a $38,67 billones, equivalentes al 4,48% del PIB.



(Lea: Aplazan pruebas Icfes por paro de maestros)



Ilich Ortiz, asesor económico de Fecode, refiere que no es pertinente utilizar este indicador para ver cómo anda el país con relación a la Ocde, a donde Colombia quiere llegar, pues sería usar un medidor no muy objetivo para realidades diferentes. Apunta sin embargo, que gastamos siete veces menos por estudiante de primaria que los países del mencionado ‘club de buenas prácticas’, y ocho veces menos en los de bachillerato.



Además, destaca que si nos comparamos en la región, ese 4,48% se ha mantenido igual en la última década, mientras que, por ejemplo, Ecuador cuadruplicó la participación que tenía en ese ítem. “Colombia tiene la mitad de lo que gasta México y un tercio de lo que gastan Brasil y Chile”, apunta.



El último dato consolidado, a diciembre del 2016, daba cuenta de que los sueldos de los docentes oscilaban entre $722..941 (el mínimo oficial estaba en 689.454) y $6.260.259.

No obstante, en la parte más baja del rango solo había 297 docentes, y en la más alta, 12. El rango más representativo es el de los 114.332 profesores que ganaron $3.182.743 como básico mensual. Pese a esto, hay que considerar que dichos trabajadores reciben entre 15,8 y 18,08 mesadas durante el año, también según cifras del Sistema de información Nacional de Educación Básica y Media (Sineb).



Ortiz trae a colación dos estudios, uno de la Fundación Compartir, que habla de un rezago salarial de los docentes con relación a profesionales de disciplinas similares en el mercado laboral abierto de 18,5% y otro de la Universidad Nacional que afirma que es del 28,3%.



“Además, en el magisterio debe haber unos 120.000 profesores que son profesionales y no ganan más de $2 millones, porque el salario de enganche es de $1,2 a $1,4 millones comparado con $2,1 a $2,2 millones en otras carreras”, afirma.



De hecho, el mismo Gobierno ha aceptado la existencia de esta brecha y que hay que llenarla paulatinamente, pero el límite son los recursos disponibles.