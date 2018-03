Nueve millones de personas en el país ya usan gas natural

Desde mañana, Cartagena será el escenario que reunirá a líderes de opinión y expertos que analizarán las tendencias del gas y su futuro como fuente de energía, en el Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natura (Naturgas).



Lea: (Un asunto de vida o muerte).

En los próximos tres días, cuatro ejes marcarán el derrotero de la agenda académica: el papel del gas en el futuro energético y su perspectiva internacional, el rol de la regulación para dinamizar el mercado, los nuevos usos y oportunidades para el gas natural, y el debate con los candidatos presidenciales sobre el sector.



Lea: (En 428 municipios del país aún no hay gas natural).



Entre los conferencistas invitados están Luis Beltrán Rafecas, Secretario General del Internacional Gas Unión; y Ernest Moniz, ex Secretario de Energía de EE. UU. (2013 - 2017), quien durante su cargo avanzó en la innovación de la tecnología energética y la seguridad nuclear.



También se destacará la presencia de Javier Fernández González, director Ejecutivo de Gas Natural; Nuno Alfonso Moreira, CEO de Duorogas (Portugal); Diego García, partner de Bain & Co.; Otto Augusto Sarmineto Garcés, gerente General de LVSA; y Luis Miguel Fernández Saher, presidente de Tebsa.



Así mismo estarán presentes en la cita el Presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata; Luis Gilberto Murillo Urrutia, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



“El 2018 es un año fundamental en temas electorales, por lo que se hace primordial discutir sobre el presente y futuro de las políticas públicas de la industria, y reafirmar la importancia de seguir impulsando una transición energética hacia combustibles con precios competitivos y amigables con el medio ambiente”, señaló Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



Agregó el líder gremial que el evento, reunirá a los miembros del gremio que agrupa toda la cadena de gas natural del país y a más de 800 empresarios del sector.



PANORAMA DEL SECTOR



Registros de Naturgas indican que el 2018 inició con más de nueve millones de usuarios de gas natural en Colombia, sin embargo, todavía faltan 5 millones de hogares conectados al gas natural.



“Tenemos reservas suficientes para mantener los niveles de producción por muchos años más. Adicionalmente, contamos con infraestructura para importar gas por barco o tubería, en caso de ser necesario”, señaló, el presidente del gremio, Cabrales Segovia.



Pero enfatizo en que “necesitamos que las políticas gubernamentales, permitan incrementar las actividades de exploración y producción, con el objetivo fundamental de aumentar las reservas y abastecer la demanda con recursos nacionales”.



También indicó que en el mundo la demanda de gas natural y energía renovables se incrementará a través de los años.



“Sin embargo, en Colombia la falta de acciones en materia ambiental producirá mayor consumo en petróleo y carbón”, precisó el presidente del gremio gasífero.



ALERTA SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE



A través de su informe anual de indicadores de la industria, Naturgas revela el panorama general del sector en materia de aire limpio, transporte y su impacto en la economía nacional.



El estudio indica que el gas natural es considerado el combustible fósil más limpio, ya que no produce grandes cantidades de material particulado, reduciendo las emisiones de CO2 en un 50% con respecto al carbón, y en un 30% con respecto al Diesel.



“El mayor contaminante del aire es el material particulado fino (PM2.5), producido por los vehículos a gasolina y Diesel, así como las industrias que operan con el carbón”, revela la investigación en uno de sus partes.



A renglón seguid indica además que ciudades como Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali tienen niveles de contaminación muy superiores a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las concentraciones de material particulado fino, los cuales tienen niveles superiores a un 50% y 350%.



Y resalta que los buses que son fabricados para operar con gas natural reducen prácticamente a cero las emisiones de material particulado y reducen en un 25% el costo de adquisición y de operación, en comparación con un vehículo Diesel.



“En los próximos 4 años, el Sistema Integrado de Transporte en Colombia requerirá mil quinientos articulados, 15 mil buses y 16 mil micro buses, siendo esta la oportunidad para incorporar vehículos a gas natural”, subraya Naturgas.



En Colombia, se producen más de 6.000 muertes a causa de la cocina con leña o carbón. Además, hay más de 4 millones de personas expuestas a sufrir de alguna enfermedad por el nivel de contaminación del aire en estos hogares, el cual es 100 veces superior a lo recomendado para la salud humana.



Así mismo, alrededor de 10.000 personas mueren a causa de la contaminación del aire, cifra similar al número de asesinatos cometidos en el país. Además, hay más de 67,8 millones de enfermedades por la contaminación.