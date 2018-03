Colombia tendría un nuevo sistema de devolución de IVA para turistas extranjeros

Desde hace varios meses, la Dian y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, vienen trabajando en un proyecto de decreto con el fin de reformar el sistema de devolución de IVA para los turistas extranjeros que ingresen el país.



Un primer argumento para entender el porqué de la reforma tiene que ver con la disparidad existente entre el número de solicitudes de devoluciones presentadas y el número de turistas extranjeros que nos visitan cada año.



Según la Dian, estas personas presentaron 28.499 solicitudes de devolución de IVA en 2017, pero en ese mismo periodo, el país recibió 3´233.162 visitantes y turistas extranjeros (sin contar cruces fronterizos ni cruceros). Esto equivale a una ratio de reintegros/arribos del 0.88%, inferior al 0.92% registrado en 2016.



Uruguay, por citar un ejemplo a nivel regional, recibió en cambio 3’940.790 visitantes extranjeros no residentes en el mismo periodo (según cifras de su ministerio de Turismo) y tramitó 570.000 solicitudes de devolución de IVA, reportando una ratio de reintegros/arribos del 14,5%. Este promedio, suele ser similar e incluso mayor a nivel global.



Un segundo argumento, remite a los estudios realizados en varios países por el Center of Economic and Business Research, del Reino Unido, según los cuales el Tax Free Shopping (compras libres de impuestos) incrementa el gasto del turismo internacional y las ventas de los comercios minoristas.



Otros estudios independientes han establecido que el reembolso del IVA al turista o visitante extranjero, regresa a la economía local y que el costo teórico de esa devolución está compensado por beneficios como un mayor control a la economía informal. En relación con este último punto, dicen los investigadores, el funcionamiento eficiente del Tax Free Shopping estimula a los comerciantes a declarar sus ventas y a los turistas a pedir la factura con el fin de obtener la correspondiente devolución del IVA.



EL SISTEMA COLOMBIANO



Tal como viene funcionando el sistema de devolución colombiano es operado en su totalidad por el Estado a través de la Dian, asumiendo todos los costos de funcionamiento.



Si se mira el tiempo promedio para los desembolsos en el exterior (habitualmente un plazo inferior a los 10 días), los inconvenientes que presenta el sistema colombiano hacen que estos giros se dilaten a más de 90 días, lo cual genera un mayor número de quejas y consultas por parte de los viajeros.



Para Juan David Barbosa, socio de Posse Herrera Ruiz, firma que actualmente asesora a una compañía extranjera interesada en modernizar el sistema de devolución de IVA en Colombia, “es importante que la reforma recupere el impulso que traía y que pronto se publique el proyecto de decreto para comentarios. El país necesita un nuevo sistema de devolución de IVA 100% digital y en línea que reemplace el trámite manual con formularios de papel operado directamente por la Dian. Esto hará más eficiente y amigable el procedimiento, agilizará los pagos en el exterior y mejorará los niveles de seguridad y las medidas antifraude. Como está funcionando, el sistema está subutilizado y no cumple con dos de sus objetivos principales: aumentar el gasto de los visitantes extranjeros, y ayudar a los comercios locales a vender más”.



En Colombia, el tema sobre las devoluciones electrónicas y sistematizadas de IVA para turistas foráneos aún no está reglamentado, y como se dijo, sigue operando de manera manual mediante el diligenciamiento de formularios de papel.



Adicionalmente, no todas las tarjetas de crédito internacionales tienen convenio con las autoridades colombianas, y por lo tanto, quienes las usan no tienen derecho a la devolución del IVA aun cuando demuestren haber comprado en territorio nacional.



Si se tiene en cuenta que en casi el 99% de los países que en la actualidad tienen sistemas de Tax Free Shopping el trámite de la devolución del IVA se entrega a operadores privados para que estos desarrollen y operen eficientemente el sistema, convendría estudiar esa opción para Colombia, un país que tras la firma del acuerdo de paz, espera incrementar en los próximos años el flujo de viajeros extranjeros y la generación de empleo ligada a los servicios turísticos.



