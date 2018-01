Objetivos y prioridades que trae el nuevo año

Entre tanto, el sector financiero no espera tantos sobresaltos para este año. El objetivo es que pronto empiece a reducirse la morosidad en el crédito para que mejore la calidad de la cartera, y así seguir irrigando préstamos a las personas y empresas que los necesiten, en un entorno de tasas de interés más bajas. En el sector real, por su parte, las expectativas son optimistas, tras un 2017 complejo. Al igual que los comerciantes, confían en que la demanda se reactive.



La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, consultó a los empresarios cómo perciben el año que inicia.



Esperan un crecimiento real presupuestado para las ventas totales es de 4,2% y en las exportaciones estiman un crecimiento de 13,6%.



Entre los aspectos que consideran favorecerán su desempeño mencionan en primer lugar los planes de infraestructura y construcción y la innovación en sus organizaciones.



NUEVOS CIERRES FINANCIEROS DE 4G



Las vías de cuarta generación (4G), uno de los principales ‘caballitos’ de batalla del Gobierno, tendrá su reactivación plena de cierres financieros definitivos durante este año. Según cuentas de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 10 asociaciones público - privadas (APP) concretarían sus respectivos contratos de crédito, llegando así a 21 concesiones con los recursos asegurados.



Con dichos logros, los megaproyectos tendrían un repunte en sus avances de construcción, toda vez que gran parte de estos han avanzado con créditos puente o recursos propios de la concesión, mientras han logrado los cierres.



LAS METAS DEL COMERCIO EXTERIOR



Más allá de diversificar la canasta exportadora y acortar los tiempos logísticos, el comercio internacional del país estará atento a posibles acuerdos comerciales con los estados asociados de la Alianza del Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá) y de potenciales tratados de libre comercio con Japón e India. Por otro lado, con la actualización de los acuerdos con el Mercosur se podrá medir el desempeño de las exportaciones de vehículos y textiles.



Además, el Gobierno deberá presentar un informe sobre los impactos macroeconómicos y sectoriales de los TLC ratificados por Colombia.



¿SE LICITARÁ LA FRANJA DE 700 MHZ?



La licitación de la franja de 700 MHz del espectro permite cubrir con internet de alta velocidad zonas amplias, usando solo una tercera parte de las antenas que requerirían dentro de las frecuencias actuales, y con un ahorro importante de recursos, lo cual ha atraído la atención de los operadores. El año pasado se debió sacar, pero se aplazó y según el ministro de las TIC, David Luna, se hará en el primer trimestre del 2018.



Sin embargo, algunos dudan de ello debido a la recesión en el sector de telecomunicaciones que tiene en vilo la inversión nacional y extranjera.



EN 2018, AUMENTARÍA LA OPERACIÓN



Para los sectores petrolero y minero, en el 2018 aumentaría su operación.



Las empresas petroleras invertirán entre US$ 4.500 millones y US$ 4.900 millones, donde la mayor parte está presupuestada para proyectos de producción, a los que se destinarán entre US$ 3.500 y US$ 3.800 millones, lo que implica un aumento entre 50% y 60% con respecto a lo registrado en el 2017.



En Minería, el carbón seguirá siendo el gran jalonador de la inversión, y se estima que en exportaciones, su índice aumentaría para el 2018 superaría el 65% del 2017.



TURISMO, CON MÁS PESO EN EL PIB



El sector turístico buscará ser el protagonista de la economía nacional este año. Para el 2018, la industria quiere consolidarse como el segundo generador de divisas, después del petróleo y continuar impulsando destinos distintos a los tradicionales.



Por eso, tanto el Gobierno Nacional como el sector público le están invirtiendo a la infraestructura turística en pequeños municipios con gran potencial.



En cuanto a la construcción de hoteles, Cotelco prevé la puesta en marcha de 32 nuevos establecimientos concentrados en Antioquia, Bogotá y Cartagena.



SALUD, PENDIENTE DE REFORMAS



Este año, el sector salud mira con expectativa lo que ocurrirá con varias EPS en dificultades, como Medimás, Coomeva y Saviasalud.



Además, se espera que concluya la liquidación Saludcoop antes de finalizar el primer semestre y que se haga un segundo pago a los acreedores de la EPS Caprecom.



Así mismo, habrá que ver el desenlace del trámite del proyecto de ley 090 de 2017, por el cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia del aseguramiento en salud, y del 072 que redefine el sistema de Seguridad Social en Salud.