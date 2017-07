Ocde destacó la transparencia del mercado colombiano

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) presentó ayer el Documento de Gobierno Corporativo para Colombia, en el cual destacó los avances en transparencia del mercado que ha experimentado el país durante los últimos años.



“La Ocde reconoce que hemos fortalecido las bases para la promoción de mercados transparentes hacia la eficiente asignación de recursos a través de la modernización de nuestro marco de buen gobierno. De hecho, el ejercicio de buenas prácticas se ha extendido al ámbito regulatorio, a través de iniciativas como la ley de Conglomerados” señaló el viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Escobar.



La exposición del delegado de la organización, Daniel Blume, elogió además cómo Colombia ha logrado importantes avances en su proceso de ingreso a la organización de buenas prácticas económicas.



“El desafío será continuar en la búsqueda de condiciones para que el mercado sea más atractivo a las nuevas empresas que buscan crecer” aseguró Blume, quien resaltó que ningún otro candidato a la Ocde ha tenido avances tan significativos como los que ha tenido Colombia durante su proceso de ingreso”.



Sobre mecanismos como la forma como se elige la al Superintendente Financiero, Blume comentó que “Colombia está avanzando en el proceso de mejores prácticas y ha tenido avances en el marco de Código País, y la forma como se eligió al funcionario fue avalada por la Ocde porque no hay una única mejor práctica, pueden variar en cada uno de los países”.



Así mismo, manifestó sobre el tamaño del mercado nacional que el bajo número de emisores listados en la Bolsa de Valores de Colombia no es un impedimento para el propósito del país de ingresar a la organización. “No existe un determinado número de empresas en el mercado de valores para ingresar, lo importante es que estén claras las condiciones para acceder a dicho espacio y que existan garantías para los accionistas de esas compañías, y en ese aspecto Colombia cumple”, manifestó Blume.



La Ocde informó durante su presentación que, la decisión de haber dado el visto bueno a Colombia para el capítulo de Gobierno Corporativo, en 2016, permite establecer y continuar el camino hacia el acceso al grupo de buenas prácticas económicas.



De otro lado, el viceministro Escobar indicó además que “la consolidación de la Política de Propiedad Estatal será uno de los más importantes legados de este Gobierno para el país, no sólo por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en su rol de accionista y el mejoramiento del gobierno corporativo de las empresas, sino porque permitirá generar un cambio en la visión en el manejo de activos públicos”.



Además, el funcionario resaltó el proceso transformador para la gestión de participaciones accionarias y empresas estatales del orden nacional, el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, y la consolidación de las mejores prácticas para el desarrollo del mercado de valores y la industria en general que ha desarrollado Colombia.