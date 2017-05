Ocde espera que Colombia crezca 2,2% en 2017

Este jueves el director de estudios de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Oecd) presentó el estudio económico de Colombia 2017 en el que destacó las medidas adoptadas por las autoridades del país, por lo cual considera que al cierre del 2017 el PIB reportará un crecimiento del 2,2%.



Pereira añadió que para el 2018 la economía podria registrar un crecimiento del 3%, cálculos que están incluso por encima de las estimaciones del Gobierno.



El directivo de la entidad destacó los avances fiscales que logró el país con la aprobación de la reforma tributaria.



No obstante, señaló que tiene entre sus retos mejora la infraestructura para así poder mejorar las tasas de crecimiento, lo que contribuirá ademas, a mejora las brechas de desigualdad.



(Lea: “Colombia debe incrementar sus esfuerzos en educación”, recomienda la Ocde).



La inversión y el clima para los negocios son otros de los aspectos que resaltó como claves para que la nación pueda seguir reportando mejores indicadores.



Concluyó que Colombia se ha convertido en un ejemplo en el ámbito global de cómo se puede trabajar en reducir la tasa de informalidad de los trabajadores.



Finalmente dijo que las reformas hechas han sido fundamentales pero no suficientes, se debe seguí mejorando la sostenibilidad fiscal.



SALARIO MÍNIMO DIFERENCIADO



Establecer un salario mínimo diferenciado, tanto por regiones como por edades, es una de las sugerencias que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), dentro del paquete de rutas que entregó al país luego de pasar revista sobre su panorama económico y social.



El organismo internacional tiene en la mira a Colombia, teniendo en cuenta la aspiración nacional a entrar en ese club de países ricos con buenas prácticas. Dentro de las conclusiones del análisis la Ocde expresó que, si bien las políticas económicas aplicadas han permitido un resultado menos traumático ante el choque provocado por la desaceleración, no se ha podido avanzar en metas como la reducción de la desigualdad en los ingresos, el alto grado de informalidad y la baja productividad.



“Colombia necesita aumentar la redistribución de ingresos a través del sistema de impuestos y transferencias”, dijo el organismo, al tiempo que advirtió que incrementar la productividad será fundamental para la mejora continua en el nivel de vida de los colombianos.



En este sentido, hay que destacar que, pese a la fotografía –no tan colorida- que hay sobre la situación del país, el nivel de satisfacción con la vida, según la percepción de los habitantes, está por encima de la de los países de la Ocde.



Aspectos que en el país habían avanzado fueron destacados en el estudio, en el que se expresa que, además de la persistencia de la informalidad, también continúa vigente la brecha de género y la movilidad social (salir de la pobreza o mejorar las condiciones de vida) es escasa.



Alrededor de la propuesta del salario mínimo diferenciado, el análisis indica que es necesario mejorar oportunidades de trabajo en las regiones más pobres y elevar la inversión pública para mejorar la infraestructura.



De igual manera, la Ocde sugiere reducir costos para el comercio, sector que durante el primer trimestre mostró una fuerte desaceleración.



Este aspecto tiene conexión con la reforma tributaria, que aumentó el IVA general del 16 al 19 por ciento y, según el organismo, tuvo efecto sobre la inflación y lo seguirá teniendo en el resto del año, por lo que le apuestan a un cierre de año con Índice de Precios al consumidor de 4,7 por ciento, es decir, por encima del tope del rango meta (2-4 por ciento).



No obstante, el estudio indica que el país necesita recaudar más ingresos en el mediano plazo, porque los presupuestos previstos para desarrollar la infraestructura e invertir en lo social, se exceden (se requieren más recursos de los estimados hasta ahora).



Tres renglones en los que puso especial atención el estudio son el ferroviario, la electricidad y el vial. En ellos, “se hace necesario incentivar una mayor competencia y una menor regulación para apoyar la inversión privada”.



Para ello, indica que sería benéfico “eliminar regulaciones sobre la propiedad pública y la integración vertical en el sector de la electricidad y el ferroviario”. Una vez más, la Ocde sale a abogar por las empresas, que finalmente son las que generan empleo.



Al respecto, recomendó “simplificar en mayor medida los procedimientos para el registro de empresas y la afiliación de los trabajadores a la seguridad social, mejorar programas para el mercado laboral, extender la educación de la primera infancia y aumentar la calidad de la educación son medidas que impulsarían la inclusión, la movilidad social y los estándares de vida”.



En el estudio, la Ocde estima que Colombia crecerá su economía en el 2017, a un ritmo de 2,2 por ciento, para aumentar a 3 por ciento en el 2018. Cabe destacar que el estimativo de este organismo, para el crecimiento económico en este año, está por encima del que tiene el mercado: un promedio de 2 por ciento.