Turismo de ocio y corporativo, los que más turistas extranjeros traen a Colombia

Bogotá es el principal destino del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) proveniente del exterior.

Más de 2,9 millones de turistas extranjeros entraron al país en la primera mitad del año, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Argentina, México y Venezuela. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, industria y Turismo, esto representa un 46% más que los 1,9 millones de foráneos que llegaron en el mismo periodo del año pasado. La principal razón: la variedad que en materia de turismo tiene Colombia.



Paula Cortés Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) considera que los viajeros valoran el hecho de tener muchas opciones. “Ellos pueden realizar planes de Sol y Playa, Naturaleza, Aventura, entre muchos más. La oferta es cada vez más variada, y nosotros como Gremio le apostamos al crecimiento de visitantes”, indicó.



La lista de los destinos más visitados por los turistas extranjeros la encabeza Bogotá con 1.211.184 visitantes en todo el 2016. Le siguen Bolívar con 367.222, Antioquia con 342.028 y Valle con 197.732.



Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), en el pasado mes de junio el ocio fue el principal motivo de viaje de los turistas extranjeros, con un 46,8% de los ingresos justificados por este motivo, lo que coincide con el inicio de la temporada vacacional de mitad de año. En segundo lugar estuvo el turismo de negocios, con 41,8%. Las visitas por eventos o congresos motivaron el 6,6% de las visitas de extranjeros mientras que el 4,9% reportó venir al país por una actividad distinta.



Por ejemplo, el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) ha mostrado una tendencia creciente. Según Anato, Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla lideran el ranking de ciudades preferidas por los extranjeros para adelantar sus reuniones de carácter corporativo.



De otro lado, el turismo enfocado en conocer y disfrutar de la naturaleza toma cada vez más fuerza, y en ello Colombia es potencia. La líder del gremio de las agencias de viajes aseguró que en ese sentido las campañas de promoción también han contribuido a que los extranjeros se animen a conocer la biodiversidad con la cuenta Colombia. La variedad de climas, de ecosistemas y la riqueza en fauna y flora, son promovidas en el exterior gracias al trabajo en conjunto de las agencias y el Gobierno, que ha facilitado la participación de Colombia en Ferias Internacionales a las que se lleva una muestra comercial de los paquetes y productos turísticos.



Los datos muestran que destinos con gran riqueza natural y cultural han tenido crecimientos significativos. Ese es el caso de La Guajira, que pasó de recibir 6.526 turistas extranjeros en 2010 a recibir el año pasado 24.942 foráneos, una variación positiva de 282%.



“La imagen de Colombia en los últimos años, ha mejorado significativamente, y el concepto negativo que teníamos está desapareciendo, y las cifras lo demuestran”, argumentó Cortés.



Las cifras que maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, evidencian una tendencia de crecimiento constante del turismo en general en los últimos 6 años. Mientras en 2010 el registro de visitantes del exterior no residentes en el país fue de 2.610.690, al cierre de 2016 se reportaron 5.092.052, lo que significa un crecimiento de 95,04% en ese lapso.



El Gobierno actualmente está promoviendo planes Culturales, de Salud y Bienestar, de Reuniones y de Naturaleza en materia de turismo. Al respecto Paula Cortés afirmó que esa es la principal apuesta en la que se está trabajando, y las Agencias de Viajes están inmersas en estas estrategias para ser jalonadoras del sector.



En ese sentido las Agencias de Viajes están promocionando nuevos destinos para los turistas extranjeros, dentro de los que se cuentan Zipaquirá, Nemocón, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Tunja, como escenarios para realizar turismo cultural. Está el Santuario de las Lajas, Mompox, Buga, Popayán, Jericó, y Santa fe de Antioquia, que son rutas religiosas. También está el Eje Cafetero y Santander, en donde se practica el Avistamiento de Aves y turismo de Aventura.



Sin embargo, no se dejan de lado los destinos tradicionales de Sol y Playa, como San Andrés y Santa Marta, destinos preferidos por todos los turistas en general.