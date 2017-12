Se acerca la hora para que trabajadores y gremios presentan sus ofertas de incremento salarial

Al término del segundo día de discusiones del salario mínimo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, expresó que durante la jornada el Departamento de Planeación Nacional, el Dane y el Banco de la República dieron a conocer cifras de la macroeconomía nacional y del mercado laboral.



Restrepo indicó que “se entregó la cifra de la productividad total que fue de -0.24%, y de la productividad laboral 0.44%, mientras que el dato de la inflación fue de 4,12%, cifras muy importantes y positivas para esta mesa de Concertación y que nos permiten empezar de fondo las discusiones de salario mínimo. Mañana tanto las centrales sindicales como los gremios económicos presentan sus ofertas. En general las discusiones han sido muy productivas, avanzamos de manera importante”.

1,7 millones de ocupados en el país devengan un salario mínimo

Entre algunas de las cifras presentadas, la Ministra destacó el comportamiento del mercado laboral expuesto por el director del Dane, Mauricio Perfetti del Corral, quien indicó que la tasa de desempleo se continúa manteniendo en un solo dígito, y que en octubre pasado Colombia volvió a tener un nivel máximo de ocupados por encima de 23 millones de personas.



“Este número de 23 millones de ocupados, es una cifra histórica. Además es importante destacar que la informalidad laboral ha venido disminuyendo, ubicándose en septiembre de 2017 en 50,4%. Por otro lado, también es de resaltar el dato de la inflación tanto de los 12 meses como del año corrido, la cual viene disminuyendo de manera importante, sobresaliendo el comportamiento de los alimentos”, resaltó Perfetti del Corral.



En relación con la jornada de este jueves, cuando se espera que sindicatos y empresarios presentarán sus ofertas de incremento salarial, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Máster indicó que “estamos teniendo conversaciones con los gremios para poder llegar mañana con una posición unificada y le hemos hecho un llamado a las centrales obreras para que presenten sus ofertas cercanas y no inalcanzables, que nos permitan producir un ejercicio que conduzca a que podamos construir equidad, que tenga responsabilidades desde el punto de vista de crecimiento económico, el empleo, y que atienda al equilibrio económico y fiscal del país”.



Por su parte, las centrales sindicales pusieron de nuevo en la mesa de concertación el tema de la posibilidad de cambiar la época de la discusión del salario mínimo, pues según expresó el secretario general de la CUT, Fabio Arias, “sería importante que cuando nos sentemos a dar esta discusión, tengamos sobre la mesa todas las cifras económicas consolidadas y no solo proyecciones que no siempre, en todos los casos, terminan cumpliéndose”. Las diferentes partes quedaron de analizar en los próximos días este tema, que tiene varias implicaciones que se deben analizar, entre otras de carácter legal.