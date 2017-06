Once municipios de Antioquia dicen ‘No’ a la minería

Los municipios del país generan todo un portafolio de mecanismos o fórmulas legales para evitar que en sus territorios se desarrollen proyectos minero-energéticos.

Además de las consultas populares, ahora los concejos municipales están decidiendo sobre la política minera y petrolera del país.



Días después de que el Concejo de Támesis (Antioquia) prohibiera la exploración y explotación minera de metales como el oro y el cobre, otras 11 jurisdicciones del suroeste del departamento seguirían el mismo ejemplo y dejarían esta decisión en manos de sus respectivos cabildos.



A través de varios medios de comunicación regional, el cabildante de Támesis Luis Alfonso Jiménez ha afirmado que el alcalde de ese municipio, Iván Zuluaga, que a su vez es presidente de la Provincia de Cartama, hace cabildeo ante las alcaldías y concejos de estas localidades para la defensa ambiental del territorio.



Entre las cabeceras municipales que se sumarían a la iniciativa del alcalde de Támesis están Amagá, Andes, Betania, Fredonia, Jardín, Jericó y Venecia, que de erradicar los proyectos mineros, según el citado cabildante, conllevaría un acuerdo con las multinacionales mineras para el desmonte gradual de los proyectos.



OTRO NO A LA MINERÍA



Precisamente ayer, el Concejo de Jericó, con seis votos a favor contra cuatro, más una ausencia, aprobó un acuerdo con el que le vetó operaciones en la zona a la multinacional AngloGold Ashanti.



La presidenta del citado cabildo municipal, Victoria León, una vez terminada la sesión, afirmo que la determinación tomada se enviará a la alcaldía para la firma del burgomaestre, Jorge Andrés Pérez Hernández, y de ahí pasará al Tribunal Administrativo de Antioquia, que decidirá sobre su legalidad.



El alcalde Pérez Hernández respaldó la propuesta, al considerar que la minería traería contaminación y desorden social a un municipio pacífico, que quiere impulsar su vocación agrícola y campesina.



A través de un comunicado, AngloGold Ashanti afirma que es respetuosa de las autoridades y corporaciones locales y regionales.



“Lamentamos la decisión tomada por el Concejo de Jericó, la cual, además de ser inconstitucional, siembra un grave precedente para quienes buscar invertir en el país, los departamentos y los municipios de Colombia”, dice.



“El acuerdo aprobado tiene consecuencias para nuestro proyecto de minería subterránea de cobre en jurisdicción del municipio; proyecto que necesita varios años de estudios e inversión para definir su viabilidad y ser presentando a comunidades y autoridades en el proceso de licenciamiento”, señala la nota de prensa.



A renglón seguido, indica que entienden los temores de la población con respecto a la minería, pero acota que en los 12 años que llevan en ese territorio no se han verificado daños en el medioambiente ni contaminación en el agua, y si un continuo relacionamiento con las comunidades locales; evidenciando así la responsabilidad social y ambiental y los altos estándares por los que se rigen.



“Solicitamos a todas las entidades del Gobierno Nacional que visiten las regiones de la mano de las empresas, informen más y mejor a las comunidades sobre las diferentes industrias, y nos brinden las garantías jurídicas necesarias para el desarrollo de proyectos en el país”, finaliza el comunicado.



Desde tiempo atrás, la multinacional minera ha afirmado en diferentes escenarios de la región que cuando se instalan las plataformas de perforación siempre se realizan las pruebas ambientales y se concerta con los propietarios de los predios.



Ahora reitera que la actividad bien ejecutada aporta recursos para la región, sin necesidad de desplazar la actividad agropecuaria de los campesinos.