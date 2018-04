Ordenan suspensión de operaciones en el área cercana al pozo Lizama 158

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió de forma preventiva las actuaciones administrativas ambientales de evaluación en varios expedientes de su competencia hasta tanto esta Autoridad Ambiental cuente con los análisis técnicos suficientes que determinen la inexistencia del riesgo.



Esto significa que actividades de perforación de nuevos pozos de reinyección e inyección, así como las de recuperación secundaria y terciaria o recobro mejorado, y las autorizaciones de licencias ambientales o modificaciones de licencia o Plan de Manejo Ambiental, quedan suspendidas.



La decisión de la Anla cobija expedientes a nombre de Ecopetrol, Petrosantander (INC) y Vetra Exploración y Explotación Colombia S.A.S., a quienes se les notificará su alcance.



Con la decisión la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales busca establecer que las causas de la contingencia no generarán consecuencias de índole ambiental en los demás pozos, con el fin de prevenir situaciones como las ya presentadas en dicho campo de explotación.



Claudia Victoria González, directora de la entidad, enfatizó en que la medida abarca el área del evento ocurrido el 2 de marzo pasado. En relación con el afloramiento de crudo proveniente del pozo Lizama 158, la Anla ha adelantado de forma permanente visitas y seguimiento al área donde se presentó la contingencia, “la cual aún no se puede considerar superada”, indicó.



Sobre estos hechos ya se adelanta un proceso sancionatorio ambiental contra Ecopetrol.