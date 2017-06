Paperos reclaman por altas importaciones

La Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) elevó una fuerte queja ante el Gobierno por las ‘desmedidas’ importaciones de papa precocida congelada, procedentes de la Unión Europea.



El gremio de los cultivadores denunció que en los últimos siete años los volúmenes de importación han crecido 260 por ciento, al pasar de 11.092 toneladas en 2010 a 39.992 toneladas durante el año pasado.



La situación llega a ser más preocupante con Bélgica, Francia y Los Países Bajos, debido a que en el mismo periodo las importaciones desde esos países crecieron 641 por ciento, al pasar de 4.230 a 31.359 en 2016, en el periodo de la referencia, denunció Fedepapa.

​

En representación de sus agremiados, indicó que el ingreso desmesurado de importaciones afecta a los pequeños productores que proveen a la industria nacional, particularmente con la variedad de papa industrial Diacol Capiro o R-12.



El gremio denunció que su preocupación se basa ante los recientes casos de dumping, por parte de Alemania, Bélgica, Francia y Holanda, países identificados y demandados por las autoridades de Brasil para la prohibición del ingreso de papa congelada a su país.

​

Acerca de este caso, a comienzos de enero el Gobierno brasileño impuso un derecho antidumping sobre el mismo producto a los países señalados, pues sus precios para la exportación al país vecino fueron de hasta 41 por ciento más baratos.



La situación caótica en la economía papera de Brasil la ocasionaron importaciones de hasta 100.000 toneladas anuales de papa a precios por debajo de los costos de producción.



Los márgenes de dumping castigados por Brasil fueron Alemania 37 por diento Bélgica (24,8), Francia (18) y Países Bajos 41,4 por ciento.



Se sabe que Suráfrica se encuentra realizando el mismo proceso ante los mismos países de la Unión Europea.



“Dichos excedentes de producción destinados para estos países buscarán nuevos mercados, siendo Colombia un destino propicio para ello.



“Ayer, durante una reunión con funcionarios del Ministerio de Comercio Industria y Turismo comenzó a trabajarse en tres posibles medidas en contra de las importaciones desmedidas.



“En primer lugar, vamos a buscar medidas antidumping (como las impuestas por Brasil) para que por lo menos durante los próximos cinco años (una vez se tome la decisión) se corrija esta situación”, dijo Germán Palacio, gerente de Fedepapa.



Esto, luego de comprobar el daño que esas importaciones están haciéndole a la economía papera colombiana. Lo anterior está contemplado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Colombia y la Unión Europea.



Una segunda decisión, sería una medida cautelar que suspendería las importaciones del tubérculo por un tiempo no menor a dos años; luego, se impondrían aranceles para proteger la producción local.



Una tercera medida que se buscaría es una demanda a los importadores por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“Esto podría terminar en multas a los empresarios”, dijo el gerente de Fedepapa, en diálogo con Portafolio.



Por último, las denuncias no terminarían ahí, pues se elevarían ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Vale la pena anotar que los países denunciados quieren ingresar a Colombia no menos de 100.000 toneladas de papa anuales, que al ser procesadas equivalen a 300.000 toneladas de papa en fresco, casi el 10 por ciento de la cosecha nacional.