Potencial de crecimiento de América Latina se estancaría por corrupción y relaciones con EE. UU.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque América Latina enfrenta menos “vientos en contra” su potencial de crecimiento sigue contenido por incertidumbres sobre Estados Unidos y los recientes escándalos de corrupción.



El economista jefe del organismo financiero para América Latina, Alejandro Werner, dijo que estos vientos en contra en los frentes interno y externo “menguan paulatinamente, allanando la ruta hacia un crecimiento del PIB real de la región de aproximadamente un 1% en 2017”.



En la última edición del Panorama Económico Mundial, el FMI revisó ligeramente a la baja su expectativa de crecimiento en América Latina de 1,2% a 1,1% con relación a su previsión de enero. "Las perspectivas para la región han mejorado por "un leve repunte de la demanda de países de importancia clave, y una cierta recuperación de los precios de las materias primas", dijo Werner.



También añadió que ese escenario se ve contrarrestado con una débil recuperación de la demanda interna que está relacionada con la incertidumbre de las futuras relaciones entre Estados Unidos y México, y a los escándalos de corrupción en otros países.

​

Según Wener, Brasil, la mayor economía latinoamericana, parece estar dejando atrás una contracción acumulada de 8% del PIB en los últimos tres años y "prevé que el crecimiento retorne al terreno positivo en 2017".



En su último informe el FMI estimó que el gigante suramericano deberá cerrar este año con un tímido crecimiento de 0,2%, una previsión sin cambios con relación a la expresada en enero por la entidad financiera. México, a su vez, deberá terminar 2017 con un crecimiento de 1,7%, también sin cambios sobre la previsión formulada en enero de este año.



INCERTIDUMBRE POR LAS FUTURAS ELECCIONES PRESIDENCIALES



Werner mencionó que entre 2017 y 2018 habrán elecciones importantes en diversos países, como lo son Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Venezuela y legislativas en Estados Unidos. Esto abre un nuevo compás de incertidumbres hasta que, según el experto, los nuevos gobiernos definan sus políticas.



La mayor preocupación se centra en Venezuela, donde el organismo financiero espera que la economía continúe en recesión y camino hacia la hiperinflación “debido a la monetización de amplios desequilibrios fiscales”.



A pesar de este escenario, el economista Robert Rennhack, subdirector del departamento latinoamericano del FMI, dijo que la entidad no trabajaba con la posibilidad de un "contagio" en las economías latinoamericanas a causa de la expresiva retracción de la economía venezolana. "No hemos verificado un contagio y creemos que seguirá sin haberlo. Los lazos comerciales de Venezuela con sus vecinos no son fundamentales, inclusive se han reducido los que tenía con Colombia. Al mismo tiempo, los lazos financieros tampoco son expresivos", dijo.



El otro país importante de la región que deberá terminar 2017 en recesión es Ecuador. Para el economista del FMI Nigel Chalk, sin embargo, el país "sigue pasando por un difícil ajuste a la caída de los precios del petróleo", aunque esos precios se hayan elevado tímidamente.