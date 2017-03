¿Discusiones del salario mínimo en marzo y no en diciembre? 

Si bien, la decisión tomada por Consejo de Estado en las últimas horas, en la que anuló el decreto del salario mínimo de 2016, fijado por el Gobierno Nacional, no afectará los sueldos, tributos, multas y demás pagos que fueron efectuados con base en dicha norma, esta determinación sí resulta importante de cara a próximos ajustes.



(Lea: Consejo de Estado anula decreto del salario mínimo de 2016).



Y es que, el Gobierno deberá justificar técnicamente, de ahora en adelante, cada incremento.



Para el alto tribunal, el ajuste salarial del 2016 “no contó con la motivación adecuada, pues no explica a los colombianos los factores como la inflación, índices de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y demás elementos que fueron referentes para el cálculo del aumento”.



Por tal razón, el Consejo de Estado determinó tumbar el decreto.



(Así se tendrían que distribuir los colombianos los $737.717 del salario mínimo).



¿CAMBIO DE FECHA?



La falta de una explicación técnica, debidamente sustentada tiene que ver, en parte, por el desconocimiento de algunos datos a la hora de entrar a discutir cuál debe ser el aumento.



Esto ha llevado a que muchas veces, las Centrales Obreras hayan propuesto cambios en el cronograma actual para que las discusiones se hagan luego de conocerse todos los índices que influyen para fijar el aumento.



Para Francisco Maltes, integrante de la mesa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en las propuestas para la Ley Estatutaria del Trabajo, que será presentada próximamente, se propone que la mesa de concertación salarial sea instalada durante los primeros cinco días de marzo y no en diciembre, como se viene haciendo por años, con el fin de que se conozcan todos los datos reales, que servirán de base para entrar a discutir y negociar las distintas propuestas de la mesa tripartita.



En enero pasado, la ministra de Trabajo, Clara López, señaló que esta propuesta es sensata y anunció que sería evaluada.



“Este cambio podría ser positivo para la discusión. Es sensato hacerlo, hemos visto que en febrero tendríamos consolidadas todas las cifras lo que ayudaría muchísimo y habría menos especulación y más concreción“, aclaró López.



De llegar a concretarse esta propuesta el aumento podría ser retroactivo.



Para las centrales obreras, la anulación del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado podría reabrir la posibilidad de un cambio de fecha, además que servirá como punto de referencia para próximos ajustes.