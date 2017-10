Bloqueos en la vía provocan enfrentamientos de taxistas con el Esmad

Según el último reporte de las autoridades, la situación continúa crítica en la Avenida de las Américas con carrera 50 debido al paro de taxistas que se lleva a cabo, de manera indefina, en Bogotá.



En el lugar, mientras los taxistas realizan los bloqueos de articulados de TransMilenio en sentido occidente – oriente, la Policía ha inmovilizado varios taxis por obstrucción en la vía.



De igual manera, el Esmad llegó al lugar e inició la intervención en la vía y ha impedido el paso a los taxistas que intentan llegar a la Secretaria de Movilidad en el centro de Bogotá.



En el transcurso de la jornada de paro de taxistas, que inició este lunes 23 de octubre a las 4:00 a.m., las autoridades informaron que ya van cinco conductores judicializados, 110 disturbios y seis troncales afectadas por actos vándalicos.



Adicional a esto, se han impuesto 70 fotomultas, 37 fotocomparendos del Centro de Gestión del Tráfico y dos buses alimentadores que resultaron afectados por las manifestaciones.



Cerca de las 9 a.m. presentaron manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad:



1. Portal Suba: 30 taxistas a pie

2. Calle 3 con Av. Boyacá: 300 taxis

3. Portal Norte: 160 taxistas a pie

4. Engativá Pueblo (Mutis x cali): 60 taxistas a pie y 20 taxis (bloqueando la vía completamente)

5. Carrera 61 con Av. de laa Américas: 25 taxis

6. Americas y Banderas: 150 taxis



De igual manera, aunque en varios puntos se viven bloqueos o cierres parciales de los carriles, en otros se realiza el 'plan tortuga'. Estos sectores son: Mundo Aventura y zona Chicalá, en el occidente, y Soacha, en la autopista Sur y calle 63D a la altura de Protabaco.



El gremio de taxistas desde este lunes se convocó un nuevo paro indefinido que tendrá concentraciones en, al menos, once puntos de Bogotá.



De acuerdo con Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, con este cese de actividades se busca que la Superintendencia de Industria y Comercio tome acciones a la denuncia que se hizo contra las plataformas como Uber y Cabify.



Entre los reclamos de los taxistas, señala Ospina, está que las autoridades no han tomado medidas contra estos transportes y la "demanda se encuentra frenada".



Para Ospina, hay permisividad del Estado con estas plataformas, mientras que los taxistas están “cada día más endeudados con los bancos, sin quién recoger en las calles y viviendo el colapso de las vías en Bogotá por la proliferación de vehículos en Uber”.



Entre los lugares que habrá presencia de taxistas en cese de actividades está la autopista Norte con calle 170. Además, de las localidades de Fontibón, Kennedy, Bosa y Suba.



Al conflicto que los taxistas tienen con la plataforma Uber se suma el cobro de tarifas de taxi por aplicación tecnológica que decretó la Alcaldía de Bogotá. Este sistema remplazará los taxímetros y fijará las condiciones de calidad que deberán tener los vehículos para poder cobrar.



El líder de este gremio manifestó que esta aplicación significará un gasto más para los taxistas y pide que primero se explique cómo será su funcionamiento, además de realizar un plan piloto teniendo en cuenta que hay algunos taxistas y usuarios que no conocen mucho de estas tecnologías.



Ospina agregó que se busca un diálogo con las autoridades nacionales y distritales para dirimir, finalmente, el conflicto que se tiene por las aplicaciones y resolver los inconvenientes que se tienen por el nuevo sistema exigido por la Alcaldía de Bogotá.



De otro lado, Ospina señaló que habrá cientos de taxistas que se ubicarán en la Superintendencia de Industria y Comercio para pedirle medidas a esta entidad. El paro es apoyado por cinco asociaciones de este gremio.

HABRÁ SANCIONES



Ante esta movilización, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que les aplicará sanciones a quienes perturben el orden público y la movilidad en la protesta convocada por un sector de taxistas.



Así como en la capital del país, la protesta también ha sido convocada en Cali.



En Bogotá, la Secretaría de Movilidad, en coordinación con las secretarías de Seguridad y Gobierno, y la Policía Metropolitana, esperan “garantizar el derecho a la protesta y también la prevalencia del interés general sobre el interés particular, al tiempo que se hará monitoreo a la jornada. La entidad aplicará las sanciones correspondientes de acuerdo con la legislación vigente”.



La Administración Distrital agregó que podrán ser sancionados con multa de uno hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes los conductores, propietarios o empresas que afecten el orden público, la vida humana y la salud pública, ocasionando traumatismos en la movilidad.