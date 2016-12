El reciente sablazo del vicepresidente Germán Vargas Lleras contra la reforma tributaria, no es más que un nuevo capítulo del ya conocido enfrentamiento de este con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por la falta de recursos para la ejecución de los proyectos de infraestructura que lidera.



Parte del conflicto entre los funcionarios se refleja en la situación que actualmente enfrenta el Instituto Nacional de Vías (Invías) al cual se le asignó inicialmente un presupuesto de $2,45 billones. No obstante, ante la nueva realidad económica que enfrenta el país, la entidad fue notificada de que solamente le sería asignado el 28% para inversión, cuando lo habitual para la entidad es el 70% destinado a este fin, esto representa alrededor de $600.000 millones.



Para Vargas Lleras y los que lideran los programas de infraestructura resulta complejo que mientras las demás entidades estatales recibieron asignaciones superiores al 30% y hasta del 60% de su presupuesto el de esta sea inferior.



Y es que lo que más ha generado polémica es que la falta de recursos para el Invías está poniendo en riesgo el éxito de la modernización vial que está tratando de desarrollar Colombia. Varios proyectos que están a cargo de la entidad están experimentando dificultades para su ejecución debido a que esta les está adeudando dineros que se requieren para sacarlos adelante.



Los compromisos financieros de la entidad con sus contratistas son de alrededor de $480.000 millones, recursos que a la fecha la entidad no tiene para responderles. Dichas obligaciones corresponden a deudas de agosto, septiembre y octubre. Las cláusulas contractuales con cada uno de los involucrados estípula que tras 45 días sin recibir los recursos, dichos contratistas estarían en la capacidad de solicitar que se les paguen dichos dineros con intereses.



Entre los casos más críticos está el nuevo Puente Pumarejo. De acuerdo con los diseños, tendrá una altura de 45 metros sobre el río Magdalena para permitir el paso de embarcaciones de gran calado, y una extensión de 380 metros. La obra civil empieza en Barranquilla, en el intercambiador a desnivel que lo conecta con la vía al Puerto y con Santa Marta, y termina en el corregimiento de Palermo.



Este le fue adjudicado por el Invías al Consorcio SES Puente Magdalena, integrado por Esgamo Ingenieros Constructores (30%), Sacyr Chile S.A. (30%) y Sacyr Construcción Colombia (40%), cuya propuesta económica fue de $614.935 millones. A estos la entidad le esta debiendo cerca de $45.000 millones que han generado dificultades para los avances de la obra.



Pero no es la única. Otras obras que han sido calificadas como cruciales para la conexión terrestre del territorio nacional también registran deudas con la entidad, estas superan los $64.000 millones.



Entre estas obras están la vía que conecta el Cauca con el Huila (Transversal del Libertador), el Corredor del Sur, en Putumayo, y la que de la capital del Chocó (Quibdó), conduce hasta Pereira.



En diciembre se espera que el Invías haga la entrega oficial de la carretera Loboguerrero - Buenaventura, sin embargo, esta vía hace parte del listado de proyectos a los que dicha entidad no ha podido cumplirles con los giros de recursos.



El proyecto vial doble calzada entre Buenaventura y Loboguerrero está divido en dos tramos. En el tramo Altos de Zaragoza - Triana, aparte de la doble calzada y la rehabilitación de la calzada existente, se construyeron 3 viaductos con longitudes de 580 metros (Bendiciones), 90 metros (Boquerón) y 50 metros (Los Chorros). En el tramo Triana – Cisneros, que tiene una longitud de 9,3 kilómetros, aparte de la segunda calzada y la rehabilitación de la existente, se construyeron 3 viaductos.



Lo cierto es que el Vicepresidente seguirá chocando con el titular de Hacienda hasta que este no le garantice los recursos para los proyectos que lidera, y que le han hecho ganar reconocimientos por los avances obtenidos.



Obras que están en aprietos



Ante el incumplimiento del Invías en el giro de los recursos a los contratistas, algunas obras han disminuido el rito de trabajo con el que se venían adelantando estos proyectos. Las deudas de la entidad corresponden a los trabajos de agosto, septiembre y octubre.



La inversión de Invías



Se le asignó un presupuesto de $2,45 billones, de este solo se le asignó un 28% para inversión, es decir, que contó para este fin con $600.000 millones.