Preocupación por la posible llegada masiva de venezolanos

La crisis por la que atraviesa Venezuela, la cual se ha agravado por la incertidumbre de la elección de la Asamblea Constituyente de este domingo, ha provocado en los últimos tiempos la llegada a Colombia de un flujo importante de sus ciudadanos, una situación que despierta preocupación en el país.



Las cifras de este fenómeno son innegables: de acuerdo con Migración Colombia, son más de 350.000 los venezolanos que ya están en el país, 25.000 los que atraviesan la frontera a diario y más de 560.000 los que han pedido la Tarjeta de Movilidad Fronteriza.

De hecho, tan solo en mayo y junio, periodo en el que que el presidente Nicolás Maduro anunció la convocatoria de la Constituyente, la entrada de estos al país ha sido de 92.897, un dato que llega a 232.325 al tener en cuenta lo que va de este 2017.



Asimismo, según las cifras de Acnur, en este año son más de 50.000 las personas que han pedido asilo en alguna nación del mundo, cifra superior a los 27.000 de 2016. La agencia de la ONU agrega que el país vecino tenía al cierre del año pasado 7.537 refugiados y 45.000 solicitudes pendientes.



Todos estos datos son reflejo de una situación que se puede convertir en un problema para Colombia. “Ya estamos viendo flujos muy grandes desde Venezuela entrando, lo cual supone grandes retos para Colombia”, afirma Jozef Merkx, el representante de Acnur en el país.



En este sentido, el principal impacto que puede percibir la economía nacional se da en tres aspectos: “los puntos vitales a los que se tiene que responder ante la creciente llegada de venezolanos son la salud, la vivienda y la educación. Mi gran preocupación es la garantía de derechos, porque no sé con qué economía se podrá atender a los que lleguen”, asegura el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negrete.



Para el primero de los aspectos, un ejemplo de ello es que el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, según Negrete, ha venido atendiendo a más de 3.000 venezolanos en el último año, un servicio que supone unos costos importantes. “El Gobierno, a través del Ministerio de Salud y Fosyga, ha tenido que darle esos recursos al hospital”.



De igual forma, tal como afirma Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “muchos se ven obligados a pasar la frontera para obtener medicamentos o vacunas. Por ejemplo, gran parte de los que acuden a las campañas gratuitas son ciudadanos de Venezuela. La gente viaja incluso desde Caracas para obtener estos servicios”.



Y lo mismo ocurre en el caso de la educación. Como agrega el académico, “no hay con qué cubrir esa demanda. Hay matrículas de centros que han pasado de 1.500 a 2.500 estudiantes. Esta situación es capaz de colapsar los servicios públicos y Colombia está empezando a descubrir estas necesidades”.



A estos aspectos se suma otro problema para el país: la salida de remesas con destino a Venezuela. De acuerdo con Rodríguez, “el Estado no cuenta con una política clara para estos envíos de dinero, algo que es totalmente necesario porque está potenciando la creación de bandas criminales que están ofreciendo el servicio”.



Sumado a esto, los expertos aseguran que hay más de 190.000 venezolanos establecidos de forma ilegal en el país, los cuales se han ido estableciendo en diversas zonas como Bogotá y ya se está produciendo la creación de barrios, como en el caso de Soacha o Ciudad Bolívar.



Con todo, la solución para el país no parece sencilla. “A Colombia no le queda otra que aguantar la situación. Lo bueno es que tiene una base económica fuerte, a pesar de que tendrá que movilizar servicios para atender las demandas de los venezolanos, lo cual requiere de muchos recursos”, destaca Erick Langer, profesor de historia de la Universidad Georgetown.



Eso sí, de acuerdo con el defensor del pueblo, el país está preparado para la situación. “Desde la órbita de la Defensoría, estamos prestos y tenemos un plan de contingencia en coordinación con Migración Colombia si llega a existir un éxodo masivo”, indicó.



NUEVAS OPORTUNIDADES



Pese a que en primera instancia se podría pensar que una gran llegada de Venezolanos al país podría generar un fuerte impacto para la economía, este fenómeno también puede generar beneficios a nivel local.



Así lo afirma Langer, quien señala que “Colombia debe absorber a esta gente dentro de la economía de la manera más positiva posible, ya que de los que están llegando, hay muchos con potencial y emprendedores que pueden suponer un impulso económico para el país”.



Esa idea la comparte el investigador de la Universidad del Rosario al asegurar que este aporte positivo ya se está produciendo. “Los venezolanos ya le están aportando a la economía, de hecho, los países con migrantes siempre han recibido impactos importantes. Sin ir más lejos, en Bogotá se vive un despertar de areperías, que están apareciendo con una oferta interesante que gusta mucho a los nacionales”.



RADIOGRAFÍA DE LLEGADAS



Migración Colombia facilitó las tendencias que imperan en la llegada de venezolanos al país, en las que destaca que el tiempo que estos permanencen dentro del país varía entre 24 y 140 horas. Asimismo, el 69% tendrían intención de volver el mismo día, mientras que el 23% lo haría meses después. El 52% de las entradas serían para realizar compras.



Rubén López Pérez