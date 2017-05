Pérdidas por paro en Buenaventura pasan de $40.000 millones

Buenaventura completará hoy dos semanas de paro cívico y manifestaciones ciudadanas ante el Gobierno Nacional, las cuales le dejan pérdidas a la ciudad por cerca de $42.000 millones.



Lo anterior, sin contar con que las importaciones represadas en la terminal portuaria ya superaron las 300.000 toneladas, mientras que las exportaciones frenadas en el lugar llegaron hoy a casi 60.000 toneladas.



Las cifras fueron reveladas por las agremiaciones Colfecar, Defencarga, Asecarga y Fedetranscol, que en conjunto aseguraron en un comunicado que “a pesar de las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades, ha sido imposible garantizar el cargue y descargue normal”.



A esta denuncia se sumó la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), cuyo vicepresidente, Arnulfo Cuervo, le aseguró a Portafolio que “el Gobierno no está en tónica de hacer algo por levantar este paro y solo nos pide a los empresarios que saquemos los carros y transportemos la carga, pero no nos da garantías de seguros por siniestros, ni garantías de recuperar la carga”.



Este gremio, que nació hace casi un año, va más allá y señala que las pérdidas por la situación en la ciudad portuaria superan los $60.000 millones, por cuenta también del hurto de mercancías y daños a locales comerciales.



Frente a esto, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, indicó que “las condiciones de la póliza son muy claras y no son recientes inventos de este Gobierno, sino que trae consigo requerimientos que siempre se han solicitado”.



Igualmente, el Viceministro agregó que “desde el Gobierno se tiene toda la disposición de terminar esta situación en Buenaventura, pero no se pueden aceptar las vías de hecho ni el terrorismo con el que algunas personas han manchado las protestas ciudadanas pacíficas”.



Los gremios previamente mencionados afirman también que “el paro ha afectado la movilización de 1.100 camiones que arriban diariamente a la Sociedad Portuaria de Buenaventura y los puertos de Aguadulce y TC Buen, lo que representa pérdidas de $850.000 por día a cada transportador”.



Y aunque denuncian falta de acompañamiento estatal, varios videos publicados en redes sociales revelan que la Fuerza Pública escolta a camiones de carga que entran y salen de la ciudad, con el fin de que la economía nacional “no se frene allí”, concluye el Viceministro Maya.



