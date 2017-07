Perú espera 300.000 turistas colombianos en el 2021

Colombia está en el radar de Perú como uno de los mercados más importantes de la región, no solo por el significativo número de turistas que llegan a ese país, sino por la variedad de productos y servicios nacionales que son demandados por el territorio inca.



En el marco de esa estrategia, el país está organizando una serie de eventos de promoción, en los que está Perú Week, varios festivales de cine, ferias gastronómicas, entre otras.



En esa misma línea, Max Rodríguez, director de la Oficina de Comercio Exterior (Ocex), en conversación con Portafolio dijo que la meta para el 2021 es que a Perú lleguen 300.000 viajeros locales y las relaciones comerciales bilaterales se sigan consolidando.



¿Cómo nace Perú Week?



Nació como una proyecto a principios del 2013 en Brasil y en el curso de los años fue tomando fuerza, y nos parecía que era una actividad que se podía replicar en el mercado colombiano. Por eso, este año por primera vez trajimos la plataforma, que utiliza de gancho la gastronomía de nuestro país para atraer colombianos. En ese sentido, ya hemos hecho varias alianzas estratégicas con Avianca, Viva Colombia y Latam Airlines, y agentes de viaje.



¿Qué más se está haciendo?



Estamos haciendo tres foros de oportunidades de inversión entre Perú y Colombia. Además, tenemos una delegación de nueve franquicias que están visitando el país para participar como invitados de honor en la Feria Internacional de Negocios de Franquicias. Lanzamos también el festival de cine peruano, en alianza con la academia de cine local más importante.



Y estamos impulsando también tres festivales gastronómicos con tres cadenas de hoteles (NH, Cosmos y Sonesta).



¿Cómo está el intercambio de turistas entre ambos países?



Colombia se ha convertido en un mercado clave. Hace tan solo hace seis años atrás era el séptimo emisor de turistas hacia Perú y esto se ha ido fortaleciendo de manera importante, pues el año pasado vimos un crecimiento de 15%, lo que nos ha permitido llegar a los 190.000 turistas colombianos.



Eso posiciona a su país como el cuarto emisor de viajeros para el mercado inca. Con eso, el objetivo es que este año superemos los 200.000 visitantes.



En cuanto a inversiones, ¿cómo está la balanza?



Nos ha ido muy bien. Hace 48 años las dos naciones comparten La Comunidad Andina, y ese acercamiento se ha visto fortalecido en los últimos años con la Alianza de Pacífico.

En paralelo, las inversiones colombianas en el Perú han pasado de US$5.000 millones a US$8.000 millones y de nuestro territorio al suyo ha pasado de US$1.500 millones a US$3.500 millones. Se trata de inversiones bastante diversificadas.



¿Y los intercambios comerciales?



También han sido muy positivos, pues tenemos el 100% de las partidas arancelarias liberadas. Eso permite que el intercambio comercial entre ambos países esté alrededor de los US$2.000 millones, también representando un destino importante. Actualmente, si consideramos las exportaciones reales, Colombia significaría el tercer destino de importancia de los productos no tradicionales del Perú.



¿Qué productos le vendemos los colombianos a Perú?



Hay dos sectores que son clave para ambos países y es el de la belleza, el cosmético y de accesorios. Eso es porque la transnacional más importante en esa industria es el grupo Belcorp, que tiene sus operaciones más importantes en Colombia. Fuera de eso, también hablamos de productos plásticos, editoriales, manufacturas, alimentos, confecciones, textiles, etcétera. Son mercados bastante dinámicos.



¿Qué sectores faltan por explorar?



Esa relación, que se ha visto fortalecida con la Alianza del Pacífico, también implica un trabajo diferente al típico de integración, porque tiene la posibilidad de involucrar al sector privado, así como identificar los cuellos de botella. Allí, todos los estados son facilitadores para que ese trabajo empresarial se vea impulsado a través de diferentes acciones.



Con ese tipo de estrategias que se implementan, ¿esperan que no seamos el tercer mercado más importante, sino el segundo o el primero?



En el corto plazo, nuestro objetivo al 2021 es que Colombia emita 300.000 turistas al año al Perú y, viendo ese escenario, se va a consolidar como el tercer emisor de turistas a nuestro país.



Desde el punto de vista económico es un emisor bastante atractivo, pues si lo comparamos con otros, como el ecuatoriano, que tiene un promedio de gasto de US$350 por el tiempo que se hospede en nuestro territorio, el colombiano deja, según los cálculos, US$968 dólares.



María Camila González O.

marola@eltiempo.com