Petróleo nacional gana US$6 en los mercados internacionales

Archivo particular

A pesar de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, que no le han permitido a la operación nacional llegar a los niveles esperados, la comercialización del crudo colombiano, por el contrario, le ha dejado ganancias al país.



Ese es el caso de Ecopetrol, cuya estrategia comercial, desarrollada desde hace dos años, le da en la actualidad una ganancia de US$6 por barril (US$4 un año antes).



A esto también se suma que la calidad del petróleo colombiano tiene un mejor posicionamiento de crudos pesados en el mundo, debido a limitaciones de otros países como Venezuela en la comercialización.



“Las nuevas realidades de la oferta y demanda internacional del petróleo, la búsqueda de diferentes mercados, así como el mayor ‘regateo’ con cada uno de sus clientes en las negociaciones de los cargamentos son los pilares en los cuales se soporta la renovada estrategia comercial de Ecopetrol, para sacarle el mejor precio de venta a los valores de su canasta de crudos en los mercados mundiales”, explicó un vocero de la petrolera colombiana.



De hecho, este fue uno de los aspectos más destacados por los analistas del mercado al profundizar en las más recientes cifras operacionales y financieras de la compañía, que fueron reveladas en días pasados.



“Aunque el precio del crudo Brent retrocedió en comparación con el primer trimestre (-7%), la reducción en el diferencial de la canasta de exportación mitigó dicho impacto negativo sobre los ingresos”, señala un reporte de la comisionista Casa de Bolsa.



A renglón seguido, esta firma indica, además, que “la buena gestión comercial, la escasez de crudo pesado a nivel global y el aprovechamiento de mercados de mayor valor permitieron que el diferencial de la canasta se cerrara a US$6,6 por barril, facilitando que los ingresos permanecieran estables respecto al primer trimestre (-1,6%)”.



Por su parte, Credicorp Capital señala en uno de sus recientes reportes financieros que los ingresos de Ecopetrol por $13,2 billones son el resultado por un aumento de los diferenciales respecto al Brent.



“Ecopetrol obtuvo los mejores contra el precio de referencia Brent en la venta de sus crudos pesados e intermedios”, precisa el vocero de la petrolera.



La canasta de ventas de crudos de Ecopetrol se fortaleció en US$2,4 por barril frente al resultado obtenido en el segundo trimestre de 2016.



“El diferencial versus Brent de la canasta de crudos en el segundo trimestre del 2017 fue de menos US$6,6 por barril, mientras que en el mismo trimestre de 2016 había sido de menos US$9 por barril”, subrayó el vocero de la petrolera.



El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry Garzón, recalcó que “el diferencial de la canasta de exportación de Ecopetrol mejoró significativamente (-US$6,6/barril). En el 2015, por ejemplo, este alcanzó uno de sus picos más altos al registrar US$12,2 por barril”.



Así mismo, explicó Echeverry Garzón que la estrategia de venta no solo tuvo en cuenta los mercados que generaran mayor valor, sino también, los recortes de producción de los países Opep y no Opep que disminuyen la disponibilidad de crudos pesados e intermedios, y la mayor demanda asiática, generando un incremento de las importaciones de China y el menor suministro de Canadá, México, Venezuela y Rusia.



“El mercado internacional representó el 58,4% de las ventas de Ecopetrol, mientras que el 41,6% correspondió a las nacionales”, precisó el presidente de la petrolera.



Las exportaciones de crudo se incrementaron, en el caso de Ecopetrol fueron del 5,3% con respecto al segundo trimestre del 2016.



Y la mayor participación continúa siendo Estados Unidos en la costa del Golfo, por su mayor capacidad de refinación de alta conversión. Otro escenario rentable es Asia, soportado por mayor demanda de refinerías independientes de China.



Finalmente, América Central y el Caribe representan el tercer destino más importante por tratarse de puntos intermedios de almacenamiento para otros destinos.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio