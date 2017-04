Petróleras del país buscan cuadrar cuentas con el gas natural

La operación de hidrocarburos en el país le abre una puerta importante a la producción de gas, ante un panorama poco claro para la extracción de petróleo y su relación con la volatilidad en los precios internacionales del barril.



Empresas dedicadas a la actividad petrolera en Colombia coinciden en señalar que ante la creciente producción de shale en EE. UU., permitiría que los precios del crudo se mantengan bajos, lo que lleva a que el petróleo colombiano siga siendo “costoso” en su extracción.



Max Torres, vicepresidente de Exploración de Ecopetrol, señala que existe un potencial gasífero probado en Offshore, e indica que el verdadero negocio en el mercado está en la demanda local y regional con tarifas competitivas.



Además, indica el ejecutivo de la petrolera colombiana, que para la operación se ofrecen las mejores condiciones fiscales, regulatorias y tributarias; por esta razón Ecopetrol y sus socios están comprometidos con el desarrollo de la industria gasífera costa fuera.



Los nuevos proyectos no solo offshore, sino también onshore, sumados al declive de los pozos y/o yacimientos de gas tradicionales permitirán a compañías como Canacol, (petrolera que cotiza en la bolsa de Toronto) a ampararse en la creciente demanda de gas en el país para volcar toda su operación en la producción de este combustible.



Por esta razón, Charle Gamba, CEO de Canacol Energy, explica que en el 2012 su producción de gas llegó al 10%, y que ahora es del 85%; y afirma que, gracias a este redireccionamiento, su empresa logró recuperarse de la caída del mercado.



Pero Canacol Energy no solamente enfocará sus esfuerzos en producción de gas, también lo hará en transporte. La semana anterior firmó un acuerdo con la empresa Promigas para el montaje de un oleoducto paralelo entre Jobo (Sucre) y Barranquilla para transportar más de 230 millones de pies cúbicos por día.



Por su parte Guillermo Fonseca Onofre, presidente de Hocol, señala que la operación gasífera de su empresa se centrará en pozos onshore, con lo que se busca mitigar no solo el riesgo de desabastecimiento, sino a incrementar las reservas de gas, en una operación que resultaría rentable.



Sin embargo, aclara que “se debe regular para la abundancia en lugar que para la escasez”. E insiste en que deben trabajar juntos todos los actores de la cadena de valor porque hay que aumentar la demanda. “El país dependerá en buena medida del gas para su matriz energética”, asegura Fonseca Onofre.



Cabe recordar que la producción de petróleo del país cayó a 864.000 barriles en el mes de febrero pasado, un 16% menos que en el mismo mes del 2015, además que las reservas han descendido casi siete años de producción. A esto se suma que la caída en los precios del crudo afectó negativamente el comportamiento en bolsa de algunas compañías como Ecopetrol, que perdió en más de un tercio su valor por acción; y Pacific E&P, se declaró en quiebra.



Alberto Gamboa, gerente general de Anadarko afirma que la gran apuesta de gas está en los proyectos offshore, sin embargo, hace la precisión que el incentivo para sacar adelante estos proyectos está en la inversión.



Explica Gamboa que la inversión costa fuera esta declinando particularmente en cuencas frontera con un pronóstico prolongado de precios bajos. Reitera que se necesita un alivio Fiscal en aguas profundas (para gas y crudo en conjunto con progresividad que hará el sector offshore de Colombia competitivo.



El gerente general de Anadarko indica además que debe existir una estructura contractual mejorada; “se necesitan términos especificos pare temas ambientales, operacionales y comerciales dadas las condiciones frontera del Caribe colombiano.

Finalmente, Gamboa insiste en una regulación offshore mejorada, “sintonizadas con el ambiente frontera del Caribe colombiano a través de una colaboración activa con la industria costa fuera; asi mismo una estabilidad Legal y arbitramiento internacional es requerido para el financiamiento de proyectos de alto costo UDW offshore”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio