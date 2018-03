PIB 2017, mejor de lo esperado y señales positivas para el 2018

El dato de crecimiento de la economía en 2017 no fue el mejor de los últimos años, pero superó lo esperado por los analistas.



En efecto, el Dane informó ayer que el Producto Interno Bruto colombiano creció 1,8% por ciento el año pasado, impulsado principalmente por el sector agropecuario que registró un crecimiento de 4,9% y la actividad financiera y de seguros con 3,8%.



Aunque la cifra del año pasado es muy regular comparada con el promedio de la última década, terminó siendo superior a la del 2009 cuando se ubicó en 1,7%, producto del coletazo de la crisis financiera internacional.



A pesar de que el crecimiento del 2017 no se puede calificar como destacado, tampoco es posible hablar de crisis, pues incluso los pronósticos no apuntaban a una cifra por encima del 1,6%.



A esta consideración de tinte optimista se suma el hecho de que hay consenso en que el 2018 será mejor –principalmente en el segundo semestre– pues el Gobierno y los expertos coinciden en que lo difícil ya pasó.



La inflación anual (3,6% a enero) ya está en el rango meta del Banco de la República, y su tasa de referencia se encuentra en 4,5%, nivel que no se registraba desde el 2014. Adicionalmente, la fima Raddar asegura que el gasto de los hogares crecería este año entre 7% y 9%.



Sin embargo, no se puede desconocer el efecto negativo que genera la incertidumbre política local de la primera mitad del año, como consecuencia del proceso electoral que permitirá escoger tanto al próximo Presidente de Colombia, como a los miembros del Congreso de la República.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el resultado del PIB del año pasado muestra que país superó uno de los choques más fuertes que ha tenido que enfrentar su economía y logró un crecimiento por encima de las expectativas del mercado.



RESULTADOS 2017



Los resultados del año pasado resultaron ser previsibles. El sector agropecuario fue el más destacado, al registrar un crecimiento anual de 4,9%, seguido de la actividad financiera y aseguradora con 3,8% y Servicios sociales, comunales y personales (3,4%). De acuerdo con el director del Dane, Mauricio Perfetti, estos sectores lideraron el crecimiento durante los cuatro trimestres del 2017.



De acuerdo con el Dane, el comportamiento de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se explica por el crecimiento del subsector de otros productos agrícolas con 8,1% y animales vivos y subproductos con 4,1%.



Por su parte, el aceptable desempeño de los establecimientos financieros y de seguros en 2017 se explica por la variación positiva de los servicios de intermediación con 6,7% y de los inmobiliarios y de alquiler de vivienda 2,8%.



Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante 2017 fueron explotación de minas y canteras con -3,6%, industria manufacturera con -1,0%, construcción con -0,7% y transporte y almacenamiento con -0,1%.



En el comportamiento de la rama de actividad explotación de minas y canteras (-3,6%) se destaca que durante los últimos dos trimestres del año el sector de hidrocarburos tuvo variaciones positivas anuales de 1,7% y 1,9%, en los respectivos trimestres.



Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo que el subsector que más aporta en la contracción del sector minero es la extracción de minerales metalíferos en 33,5%. Por ende, “no necesariamente refleja una mala situación del sector minero, sino por el contrario recoge principalmente los mayores esfuerzos por controlar la ilegalidad en la explotación de oro dado que la explotación de oro formal en el país, creció 8% en el año anterior”.



EL IV TRIMESTRE



En el último trimestre de 2017 la economía colombiana registró una variación de 1,6%. Las ramas con mayor crecimiento fueron servicios sociales, comunales y personales con 3,7%, establecimientos financieros y seguros con 3,4% y suministro de electricidad, gas y agua con 2,3%. Los servicios de administración pública y defensa crecieron 4,6% y los sociales y de salud de mercado 3,6%.



Finalmente, el director del Dane resaltó que en el cuarto trimestre de 2017 seis de las nueve ramas crecieron positivamente.



BIEN POR EL AGRO



El ministro Cárdenas resaltó que el sector agrícola jugó un papel fundamental en el crecimiento del país durante 2017, confirmando su importancia, al presentar un incremento de 4,9%, el segundo más alto desde 1995. La dinámica del sector agropecuario fue impulsada por crecimientos históricamente altos de los productos agrícolas distintos al café y del subsector pecuario.



El funcionario dijo que el crecimiento de la minería se vio afectado por el descenso en la producción de petróleo, como consecuencia de la menor inversión realizada desde la caída de sus precios internacionales. La minería también estuvo perjudicada por la producción de carbón, que tuvo afectaciones relacionadas con controversias con las comunidades”, recordó Cárdenas, quien resaltó, sin embargo que, de acuerdo con el Dane, estos dos productos presentaron una importante recuperación en el último período del año anterior, tendencia que debería mantenerse durante el 2018. El Ministro destacó el aporte de la refinación de petróleo (4,9%), impulsada el incremento en la producción de la Refinería de Cartagena, que está acercándose cada vez más a su plena capacidad.



Respecto a la demanda interna, Cárdenas dijo que “la transmisión a la banca comercial de la reducción de la tasa de interés ordenada por el Banco de la República en el último año ha sido más lenta de lo que se tenía presupuestado”.