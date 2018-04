Proyección de Anif dice que el PIB agropecuario crecerá 2,4 % este año

En algo más del 50 por ciento el Centro de Estudios Económicos Anif rebajó su prospectiva de crecimiento para el sector agropecuario para este año. Mientras el indicador del 2017 fue 4,9 por ciento, para este año será de 2,4 por ciento.



Por esto, y como conclusión de su informe de prospectiva, Anif indicó que debe acelerarse la provisión de infraestructura regional (vías secundarias y terciarias), habilitando recursos territoriales.



También, consolidar una política de inversiones estratégicas de largo plazo, mejorando los derechos sobre la tierra, reforzando el sistema de innovación en el sector y fortaleciendo el marco institucional agrícola.



“Todo ello evidencia la necesidad de priorizar el sector agropecuario de Colombia, más a la hora de pensar en el posconflicto”, dice el reporte de Anif, conocido por Portafolio.

Con un cifra de crecimiento de 2,1 por ciento, el centro de estudios no presagia un año optimista a la producción cafetera. Frente a los 14,1 millones de sacos reportados en 2017, para este año hay tres factores en contra de un mejoramiento en la dinámica cafetera.



El primero, la escasez de recursos para financiar el programa de renovación de cafetales, pues de las 90.000 hectáreas presupuestadas solo se trabajaron 72.000, lo que terminaría por mermar la productividad de las áreas cafeteras.



Otro aspecto relacionado por Anif es el retraso en las floraciones de los cafetos, “lo cual afectó el normal desarrollo de la cosecha de mitaca”.



En tercer lugar se destacó “la tendencia decreciente en los precios internos del grano, los cuales, aunque promediaron niveles por encima de los 800.000 pesos por carga en 2017 (contra 830.000 en el 2016), cada vez son menos favorables por cuenta de los menores precios internacionales y la revaluación cambiaria”.



Vale la pena señalar que justo hoy, el café abre el mercado local en 708.000 pesos por carga, una cifra que no se reportaba desde finales de octubre del 2015, a su vez 45.000 pesos por debajo de los costos de producción de una carga (dos bultos) de 125 kilos para los cultivadores del grano.



En su informe de prospectiva, Anif destaca otros subsectores de la economía agraria, como la ganadería, de la que espera un crecimiento del 4,5 por ciento, pese a un año 2017 que tuvo varios inconvenientes como el menor sacrificio, la ausencia del gremio ganadero y el cierre de cerca de 170 plantas de sacrificio.



A lo anterior, dijo, se sumó la desconfianza de los consumidores, tras el brote de la fiebre aftosa en la segunda mitad del año.



Para las actividades relacionadas con los sectores de la silvicultura y pesca (pesca y acuicultura), Anif indica que crecerá 3,9 por ciento de un registro previo de –3,5 por ciento.



En general, el Centro de Estudios Económicos espera un año de crecimiento (bajo) de la economía agraria y no percibe algún tipo de nubarrones, más allá de los precios de las cosechas, que minan la rentabilidad.