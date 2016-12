El crecimiento económico a lo largo de todo el año se ha visto comprometido por la necesidad de incrementar las tasas de interés del Banco de la República para poder controlar la inflación que, en julio, alcanzó a rozar el 9%. Posteriormente, el paro camionero retrasó el inicio del ajuste del IPC, y esta mezcla de factores ha llevado la economía a una marcada desaceleración.



El viernes, el Dane revelará las cifras de crecimiento económico del tercer trimestre, y las previsiones de Fedesarrollo y Anif no son muy alentadoras, pues coinciden en que los reportes del Dane sobre industria, comercio y mercado laboral hacen pensar que el PIB no superará el 2%.



Hay que recordar que el Gobierno inició el año con una proyección de crecimiento del 3%, la cual debió revisar a la baja luego de conocer los datos del segundo trimestre.

Ahora contempla un crecimiento del 2,5%, no obstante, el Banco de la República calcula que la cifra más probable de crecimiento para este año es del 2,3%.



De acuerdo con Leonardo Villar, director ejecutivo del Fedesarrollo, “hay datos muy regulares que ha sacado el Dane en industria y comercio, así como los de despachos de cemento, los cuales hacen que se esté esperando que el dato sea bastante mediocre”.



No obstante, el directivo asegura que lo más complicado para la economía ya pasó y lo argumenta diciendo que “el déficit de cuenta corriente se ha reducido más rápido de lo esperado y prevemos que este año sea del 5%, mientras que en el 2017, se ubicaría en el 4,3%; la inflación, va en el 6,5% y se espera cerrar el año en 6% o por debajo; y, frente al crecimiento, la expectativa es que en 2017 sea superior al de este año por cuenta de la reactivación de obras civiles, las 4G y la reactivación de la inversión de las entidades territoriales”.



Sergio Clavijo, presidente de Anif, considera que el crecimiento será inferior al que la entidad calculó inicialmente. Según sus nuevas estimaciones, la economía aumentará este año entre un 1,8% y un 2%, y no un 2,2% como se esperaba inicialmente.



IVA SOCIAL EN LA TRIBUTARIA



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró este miércoles que junto a los Coordinadores y Ponentes del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria analizan la posibilidad de destinar de manera específica, en el incremento del IVA, recursos para salud y educación.



“Se trata de un IVA social porque necesitamos más recursos para el Régimen Subsidiado de salud, mejorar la calidad de la atención y más recursos para asegurar la continuidad de programas educativos como alimentación escolar o los créditos que benefician con subsidios a través del Icetex como Ser Pilo Paga”, aseguró el funcionario.