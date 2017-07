Pijao y Arbeláez también le dicen NO a proyectos minero energéticos

Con abrumadoras mayorías los municipios de Pijao (Quindío) y Arbelaez (Cundinamarca) le dijeron NO a la explotación minera y petrolera, respectivamente.



En el primero, a la pregunta :¿Está usted de acuerdo, si o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?, el No ganó con el 97,5% de los votos (2.037), por un 1,05% (22) por el sí.



Esta es la primera consulta preventiva que se realiza en el país, pues en ese municipio todavía no existe la explotación de minerales, aunque existe 6 títulos mineros vigentes y 18 solicitudes.



En la población la consulta popular se convirtió en una fiesta, en cada esquina del municipio había un letrero que invitaba a los habitantes a ir a las urnas. Hasta en la casa cural del pueblo fijaron un colorido cartel que reza: “Vote no a la minería de metales, la montaña nos une”.



Además de Pijao, los municipios de Calarcá, Salento y Córdoba (también en ese mismo departamento) buscan realizar una consulta popular por iniciativa de sus alcaldes para frenar la minería.



TAMBIÉN EN ARBELÁEZ



Por su parte, en el municipio de Arbeláez (Cundinamarca), los pobladores votaron

para que no hayan procesos de sísmica, exploración y explotación de hidrocarburos, que busca detener los trabajos de dos empresas que hacen trabajos en la región desde el 2010.



En esta población, el No obtuvo 4.312 votos (98,5%) mientras que el sí sacó 38 votos (0,87%) del total de sufragios.



De acuerdo a la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) existen actualmente 20 consultas populares sobre hidrocarburos en el país, de 44 iniciativas para todo el sector minero-energético.



Además de Pijao y Arbeláez, ya está programada otra consulta popular en Pasca (Cundinamarca) para el próximo seis de agosto, con un potencial electoral de 7.686 y un umbral ganador de 2.562.



Además, esta semana se anunciarán otras en el sur del Tolima y en el suroeste antioqueño.





SECTOR MINERO ENERGÉTICO PIERDE POR GOLEADA



El sector minero energético pierde por goleada 7-0 en consultas populares en el país.



El 28 de julio del 2013, el municipio de Piedras, en el Tolima, votó contra las actividades de minería en su territorio. Los resultados fueron avasalladores: el no ganó con el 98,8 por ciento, mientras que el sí obtuvo el 0,80.



Casi cinco meses después, el 15 de diciembre del 2013, Tauramena, en Casanare, siguió el ejemplo de Piedras y le dio la espalda a la minería. El porcentaje del no fue de 96,01 y el del sí, de 3,27.



Ya en el 2017, el 26 de febrero pasado, Cabrera, en Cundinamarca, votó contra los proyectos mineros: el no venció con un 97,28 por ciento y el sí solo alcanzó el 1,53 por ciento de los votos.



Cajamarca, municipio tolimense, fue el cuarto territorio en frenar la minería. El 26 de marzo, el no alcanzó 97,92 por ciento de votos, mientras que el sí obtuvo un 1,21 por ciento.



Finalmente, el pasado 4 de junio, Cumaral, en Meta, le bajó el dedo a la industria minera: el no venció con un 96,90 por ciento y el sí apenas llegó al 2,51 por ciento.



Vale la pena resaltar que en los municipios antioqueños de Jericó y Támesis se ha prohibido la minería mediante acuerdos municipales de los concejos.