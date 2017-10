Pilotos extranjeros operarían vuelos de Avianca en 3 semanas

En unas tres semanas, un grupo de pilotos extranjeros de Avianca Holdings comenzará a operar vuelos en Colombia y a comienzos de noviembre se incorporaría más aviadores a la aerolínea.



Portafolio conoció que algunos profesionales de este grupo llegaron desde ayer al país y en tres semanas comenzarían a volar con Avianca, luego de que la Aeronáutica Civil le diera luz verde, por tres meses, para contratar personal internacional.



“Los que vienen de la holding ya conocen los aviones y procedimientos, y son los que asumirían funciones en unas tres semanas. Ahora, los otros que son extranjeros y tienen experiencia volando jets, iniciarían operaciones en un lapso de 30 a 40 días”, explicó una fuente de Avianca.



Sin embargo, no serán los únicos. El directivo confirmó que ha recibido y está revisando las 1.800 hojas de vida que recibieron en la convocatoria hecha la semana pasada, de cara a reemplazar a los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), si hoy se declara la ilegalidad de la huelga.



“De una forma u otra, esto terminará. Avianca está preparada a substituir a todos los que no deseen trabajar, o ganar la miseria de $30 millones”, añadió la fuente, que también denunció que las personas vinculadas a Acdac podrían tener otra agenda escondida, pues “su problema no es ganar más, ni tener un 60% de aumento, sino dominar la compañía y recibir los ingresos de los pilotos de la Organización de Aviadores de Avianca (Odeaa), el otro sindicato. Esta agenda estaría liderada por un grupo no mayor a 10 personas, quienes busca acabar con la organización y con Odeaa, con el fin de terminar teniendo más poder y más ingresos en su sindicato”.



AVAL CONDICIONADO



Este nuevo panorama se da tras el aval de la Aerocivil, que dicta ciertas restricciones.



Por ejemplo, la flota extranjera no podrá superar el 10% de todo el personal de Avianca (que asciende a unos 8.500 empleados), y cada uno deberá demostrar que tiene licencia de piloto comercial o de transporte de línea expedida o convalidada.



Además, deberá saber español o inglés certificado, y en caso de tener el segundo, solo podrá operar rutas internacionales. En cualquier caso, deberá cumplir con todos los estándares y manuales aplicables de la empresa, y solo podrá ir un extranjero por cada vuelo, es decir, deberá estar acompañado de un piloto local.



Igualmente, habrá destinos restringidos para pilotos extranjeros, sobre todo aquellos que presentan condiciones especiales, tales como los aeropuertos de Manizales e Ipiales, por mencionar algunos.



“No obstante, si existen en el país colombianos habilitados y plenamente disponibles para prestar sus servicios de inmediato como comandantes, tendrán preferencia”, indicó el coronel Édgar Sánchez, director (e) de la Aerocivil.



A su turno, los pilotos de Acdac rechazaron esta autorización e informaron que tomarán medidas legales.