"Más de cinco millones de personas salieron de la pobreza en la última década"

Este miércoles, el Dane reveló los resultados sobre pobreza Multidimensional y pobreza Monetaria del año pasado, en los que se destacó que la pobreza multidimensional cayó 2,4% en 2016.



Según la entidad, la pobreza multidimensional el año pasado se ubicó en 17,8%, frente al 20,2% en 2015.



Durante la presentación del informe, el director del Dane, Mauricio Perfetti del Corral, señaló que en la última década 5.133.000 de personas salieron de la pobreza multidimensional.



POBREZA MULTIDIMENSIONAL 2016



De acuerdo con el Dane, en las cabeceras municipales el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 12,1% en 2016, 2,3 puntos porcentuales menos que en 2015.



En los centros poblados y zonas rurales dispersas el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 37,6% con una reducción de 2,4 puntos porcentuales.



Así mismo, la pobreza multidimensional en las zonas rurales del país ha registrado la misma tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% en 2016. Esto quiere decir que el número de personas en condición de pobreza multidimensional pasó de 5.609.000 en 2010 a 4.068.000 en 2016.



La medición por el índice de pobreza multidimensional tiene en cuenta muchos más factores que si es medida simplemente por ingresos. Es más amplio en medir acceso a de vivienda, salud, educación, trabajo, juventud y niñez, mientras que la pobreza monetaria toma como base los ingresos de los hogares, agregó el Dane.



Las mayores reducciones de la pobreza multidimensional en 2016 en el orden nacional se explican por la disminución de barreras de acceso a los servicios de salud y aumento en el número de años promedio de educación.



LEVE AUMENTO DE LA POBREZA MONETARIA 2016



Por su parte, en 2016, el 28,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, lo cual representa una variación de 0,2 puntos porcentuales, frente a 2015 cuando fue 27,8%.



La pobreza en las cabeceras municipales pasó de 24,1% en 2015 a 24,9% en 2016, cambio equivalente a 0,8 puntos porcentuales. La pobreza en los centros poblados y zonas rurales dispersas fue 38,6%, lo cual representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales, frente a 2015 cuando fue 40,3%.



En 2016 el 8,5% del total de la población estaba en condición de pobreza extrema. En las cabeceras municipales pasó de 7,9% en 2015 a 8,6% en 2016 y en los centros poblados pasó de 18,0% en 2015 a 18,1% en 2016. Los resultados de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema se explican en gran parte por el comportamiento de la inflación en el año 2016.



La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria en 2016 fue Bucaramanga A.M. con 10,6%, seguida por Bogotá D.C. con 11,6% y Medellín A.M. con 14,1%. La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2016 fue Quibdó con 49,2%, seguida por Riohacha con 45,5% y Valledupar con 35,5%. La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2016 fue Bucaramanga A.M. con 1,2%, seguida por Pereira A.M. con 1,8% y Bogotá D.C. con 2,3%.



La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2016 fue Quibdó con 19,5%, seguida por Riohacha con 15,3% y Valledupar con 8,7%.



En materia de desigualdad, le país también avanzó y cumplió las metas un año antes, toda vez que, medida por el Coeficiente de Gini, el país pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016, en el total nacional. Mientras más cercano a 0, el país es menos desigual.



Mientras que la indigencia en las áreas metropolitanas marcó un 8,6 por ciento desde un 7,9 por ciento en el 2015.



PRESIDENTE ANALIZÓ LOS RESULTADOS



Tras conocerse los resultados revelados por el Dane, el presidente Juan Manuel Santos, junto a su gabinete, analizó el avance de la lucha contra la Pobreza en el país.



El presidente destacó que el avance en materia de educación ha sido clave para disminuir esta brecha.



Santos destacó que con la adición presupuestal que radicará el Gobierno, se sigue manteniendo el compromiso de avanzar en educación de calidad.



Así mismo, indicó que han sido clave los programas de vivienda digna y gratuita para los más vulnerables y las políticas para que más personas tengan seguridad social en salud.