Crece polémica por demora en la reglamentación de la tributaria

La reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016 no ha sido aplicada en su totalidad debido a que el Gobierno no ha reglamentado varios de los puntos que requieren ser clarificados, especialmente lo que tiene que ver con las disposiciones fiscales establecidas para las empresas sin ánimo de lucro.



En efecto, transcurridos seis meses desde la entrada en vigencia de la reforma, solamente han sido definidos tres temas que las autoridades económicas han logrado reglamentar: el monotributo, el impuesto verde o al carbono, y el que aplica para los cigarrillos.



Lo que se dice es que la reforma requiere la reglamentación de más de 100 artículos, y entre los que mayor atención despiertan están los relacionados con la renta y el de las Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal). Estas últimas cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que la motivación de la tributaria era la de lograr un mayor control sobre los evasores, entre ellos, los que disfrazados tras una figura como las de las fundaciones, se libraban de contribuir al fisco.



Horacio Ayala Vela, exdirector de la Dian, aseguró en su columna publicada el pasado jueves en este diario, que a los funcionarios de la Dian les cogió la noche con la reglamentación de la Ley 1819. “Son muchos los temas que tocó la reforma... no todos redactados con suficiente claridad, lo cual hace urgente e indispensable la reglamentación... En el caso de las ESAL, que se anunció como uno de los pilares de la reforma, nada ha pasado y no pasará por algún tiempo”.



El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asegura que “la reglamentación va avanzando en los tiempos que fueron establecidos en todos los capítulos de la reforma”. Gustavo Cote, también exdirector de la Dian, manifestó que la preocupación es generalizada. “Son varias las normas que requieren precisiones, aunque hay que reconocer que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en la expedición de dichas reglas. La expectativa es que sean presentadas hacia finales de este mes”. Sostiene que lo relacionado con renta rige desde el 1 de enero de este año, es decir, van seis meses en los que los contribuyentes deben aplicar lo que la reforma dice, pero no tienen las aclaraciones definidas, lo cual genera incertidumbre”.



El problema, dice Cote, no es solo que no se haya sacado la aclaración, sino que, por ejemplo, en el caso de “pago con obras realizadas por los mismo contribuyentes, eran tres meses y pasó mayo sin la norma, aunque también es cierto que se han publicado para comentarios varios proyectos”.



Algunos sectores reconocen que el Gobierno ha venido trabajando en la expedición de duchas reglas de juego, incluso, cuando se hizo el anuncio de la reglamentación del monotributo, el director de la Dian, Santiago Rojas, sostuvo que se está avanzando en la reglamentación pendiente, y la expectativa es que sean presentados a finales de junio”.

mecanismo de evasión



Por su parte, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, dijo que “las Esal son el gran mecanismo de evasión, hay 68.000 con ingresos de $40 billones. Cuando en Europa se descubrió que este era el mecanismo de evasión de impuestos y de fraude se regularon, en Austria pasaron de 3.500 a 200”.



Agregó que “es urgente que el Gobierno reglamente esto para cerrar un desangre al fisco, no solo en impuestos sino en contratación pública. La Ley es buena, pero es hora de expedir los decretos o sino se está facilitando la corrupción que financia la política y que utilizan los contratistas, ojalá lo hagan antes de que lleguen las elecciones, porque ahí va a ser imposible avanzar en este tema”.



El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, quien además de participar de la aprobación de la reforma presentó una alterna con el fin de evitar el incremento en el IVA, sostuvo que “el tema de las Esal tiene demasiadas cosas para revisar".



“La idea es que se logre sacar del régimen tributario especial a las que no cumplen una función social, y que eso no vaya a sacrificar a las que sí lo están haciendo, es muy importante que salga cuanto antes para que las entidades que deben presentar la documentación a la Dian cuenten con el tiempo y la asesoría necesaria para poder demostrar su rol social, y así justificar su permanencia en el régimen, igual la ley indica que hasta tanto la Dirección de Impuestos no haga la clasificación de quiénes cumplen con las condiciones y quiénes no, pues tendrán que seguir en el régimen anterior”.



Lo cierto es que para Cote es imperioso que se entregue cuanto antes la reglamentación

de estos artículos, principalmente porque “son una herramienta que se diseñó con el propósito de meter en cintura a los particulares que se enriquecían a través de las Esal, y en algunos casos para detectar temas de corrupción”.



COMPROMISOS DE LAS ESAL



La ley determina que estas entidades del régimen especial conservan su estado, pero para permanecer en el deben cumplir un procedimiento que la Dian tiene que establecer, aportando documentos que el Gobierno debe señalar, mediante un sistema informático que la administración debe definir; tampoco se han precisado los términos de la memoria económica a ser preparada y sometida por las entidades con ingresos superiores a 160.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) el año anterior.



VIENEN VENCIMIENTOS



Hasta el próximo 22 de junio los colombianos tendrán plazo para ponerse al día con los impuestos previstos para mayo. Este jueves inician los vencimientos de este mes correspondientes a retención en la fuente, tercera cuota del impuesto de renta grandes contribuyentes; la segunda cuota del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y la segunda cuota de renta personas jurídicas.