‘Por el Brexit, un TLC con Colombia debe ser prioridad para el Reino Unido’

El impacto que tendrá el Brexit una vez culmine el proceso de negociaciones con la Unión Europea sigue siendo una incógnita, pero una vez que esto ocurra, el Reino Unido tiene claro que tener TLC con Latinoamérica y con Colombia, será algo fundamental.



De acuerdo con Alastair Hamilton, director Ejecutivo de Invest in Northern Ireland, el país británico tiene mucho que ofrecer a países como Colombia, entre lo que destaca el conocimiento y grandes empresas de manufactura e ingeniería.



¿Cómo ha sido su relación con Latinoamérica?



Irlanda del Norte es una economía que cuenta con una industria de ingeniería muy fuerte y vemos como las exportaciones están creciendo a la región. Somos una parte muy pequeña de Reino Unido, pero somos la que más rápido crece, con la menor edad promedio y la que cuenta con la mejor educación, ya que nuestros jóvenes suelen estar 10 o 15% por encima del resto. Por poner algunos datos, las exportaciones totales se incrementaron un 6%, muy por encima del resto de Gran Bretaña. Ahora, queremos ver las oportunidades en la región. Nuestras ventas han crecido un 10% en el último año y en Colombia, el 60%. El país es el tercero de nuestros mercados prioritarios en Latinoamérica.



¿Colombia ha logrado llegar a Irlanda del Norte?



Las autoridades del país saben del potencial que tiene Colombia y por eso, vamos a organizar misiones empresariales para que las compañías vayan a Irlanda del Norte e inviertan allí. Estamos en un momento en el que se verá nuestra posición en el comercio internacional con el Brexit y, en este sentido, un TLC con Colombia es una de las prioridades que deben tener tanto el Gobierno del Reino Unido como el colombiano.



¿En qué áreas ven un mayor potencial?



Sobre todo en el tema de ingeniería y manufactura. Contamos con uno de los fabricantes de aeronaves más antiguos y, por poner un dato, el 30% de los aviones del mundo se construyen en nuestro país. De hecho, hemos tenido grandes conversaciones con este sector en Colombia. También hemos identificado una gran oportunidad en autobuses, tanto en Colombia como en Latinoamérica, para renovar las flotas con vehículos más eficientes. Por mostrar otra cifra, el 30% de los autobuses urbanos de Londres los fabricamos nosotros. Destacaría de igual forma la industria de generadores y el de la minería, el 40% de las trituradoras móviles se hacen en Irlanda del Norte. Hay otros segmentos, pero creemos que estas cuatro áreas son las que más oportunidades nos ofrecen.



¿Qué más tiene Irlanda del Norte para ofrecer?



Diría que nuestra principal fortaleza es que somos una economía de conocimiento. Una de las claves para que Irlanda del Norte haya sido la parte más exitosa de Reino Unido es el atraer más inversiones. Además, podemos ofrecer mucho en temas de IT y desarrollo de software. Sin ir más lejos, la plataforma de la bolsa de Nueva York y de Chicago se desarrolló en Belfast, así como otros segmentos como seguridad digital o bancaria. Y, por último, en ciencia tenemos mucho que proporcionar, desde dispositivos médicos o máquinas de diagnóstico, entre otras.



¿Qué clase de relación buscan las compañías de Irlanda del Norte?



Nuestras empresas están muy interesadas en realizar asociaciones, con las que podemos ofrecer acceso muy competitivo al mercado de Reino Unido. Por ejemplo, los salarios o las propiedades son más bajos que en el resto, establecer un centro de operaciones en Irlanda del Norte es un 40% más barato que en Londres, lo que hace que sea muy atractivo.



¿Por qué tanto interés en estas asociaciones?



Tenemos que ser globales, ya que no tenemos un mercado nacional suficiente para lograr el crecimiento que queremos. Por eso nos interesa tanto Latinoamérica, queremos tener una mayor presencia aquí y lo estamos haciendo a través de una estrategia muy agresiva para incrementar nuestra relación.



¿Les preocupa que se desincentive la inversión tras el Brexit?



Lo más importante es que al invertir en Irlanda del Norte, se logra acceso a Reino Unido, que es la quinta economía. Con el Brexit, se habla mucho sobre cómo será la entrada, pero lo cierto es que eso no va a cambiar, vamos a seguir siendo parte de Reino Unido. Además, en los próximos dos años reduciremos nuestros impuestos corporativos para atraer inversiones, en Gran Bretaña son de 18%, nosotros tendremos un 12,5%.



¿Se han fijado en el sector de la infraestructura?

Es una prioridad para nosotros. La verdad es que estoy muy impresionado con Colombia, los planes que se tienen, el foco, el proceso de paz, etc. Hemos visto como el Gobierno tiene sus planes muy claros y nosotros contamos con algunas de las mejores compañías proveedoras de aeropuertos y de muchas otras áreas. Es mucho lo que podemos conseguir en el tema de infraestructura.



¿Colombia es una prioridad?



Este es un lugar donde se pueden hacer negocios, abierto a las empresas extranjeras y es muy atractivo para el Reino Unido. Vemos muy buenas oportunidades y, por supuesto, las puertas están abiertas para incrementar el comercio con Colombia.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com