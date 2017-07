¿Por qué Colombia le apuesta a las ferias en Alemania?

Las ferias permiten el contacto directo entre los interesados y los productos (un contacto donde se puede probar, mirar, etc.) al igual que facilita la comunicación individual con los productores y proveedores. En los últimos años han surgido canales nuevos que son instrumentos útiles que apoyan el intercambio comercial, como el internet, pero estos nunca llegarán a reemplazar el contacto directo de las ferias.



Estas son escenarios temporales en los cuales se reúnen todos los actores relevantes del sector, para ciertas industrias, cosa que no sucede en los Order Center que en su momento han intentado volverse un complemento para las ferias-exposiciones tradicionales.



Teniendo en cuenta los ciclos de innovación de cada sector industrial, la industria ve las ferias sectoriales como un reto para el lanzamiento de nuevos productos. El visitante puede aprovechar de esta competencia para suplirse de lo tecnológicamente más avanzado que existe en su sector.



Alemania, país de ferias por excelencia, registra el mayor número de encuentros profesionales actualmente con el más alto grado de internacionalidad en cuanto a expositores directos y visitantes: 10.500.000 visitantes asistieron en 2016 a una o varias de las 186 ferias en las cuales se presentaron 191.000 expositores directos con stands que cubrían 7.550.000m2 de superficie.



El constante crecimiento de las cifras clave del sector de ferias es el reflejo de las políticas de desarrollo acordados entre la industria (expositores), los gremios y los organizadores de las ferias: Los conceptos y temas para nuevos eventos se analizan tras estudios bien fundados entre todos los jugadores. Esto produce ferias que tienen mercados a largo plazo que deben satisfacer las necesidades de la industria y del comercio y de igual forma de los compradores finales (usuarios).



En los últimos diez años la presencia de Colombia en ferias alemanas ha experimentado un moderado crecimiento: En el año 2006 estaban presentes 84 empresas colombianas en 24 ferias alemanas. En el 2016 eran ya 100 exportadores (expositores colombianos) en 22 ferias.



Por la periodicidad de las ferias que se realizan en diferentes intervalos - anualmente o cada dos, tres o más años - los datos no se pueden comparar con los métodos estadísticos usuales. Sin embargo, la Asociación Alemana del Sector de Ferias y Exposiciones - AUMA - ha registrado en sus bases un leve pero constante aumento de expositores colombianos. El crecimiento no es mayor debido a que muchas de las empresas que han expuesto en alguna ocasión, no vuelven a participar con stand propio puesto que ya han logrado los lazos comerciales que buscaban, o por que han encontrado un representante durante sus primeras ferias alemanas y no ven necesario volver a tener presencia por medio de un stand propio. Este fenómeno se debe contar como un éxito más de las ferias alemanas.



Colombia está presente no solamente en las ferias predilectas como lo son Fruit Logística, BioFach, Ambiente, ITB, Feria Internacional del Libro o las ferias ANUGA e ISM, sino que también existen vínculos comerciales en otros sectores como son la feria Gamescom, Feria del Tabaco, OutDoor, Feria de la Navegación y muchos mercados “nichos” que ofrecen a la empresa colombiana una excelente entrada al mercado global puesto que el 27% de los visitantes a las ferias alemanas son internacionales.



El número de visitantes colombianos que visitan las ferias en Alemania oscila alrededor de los 5.000 por año. Este número ha sido constante en los últimos diez años. Gran número de estos visitantes regresan a las siguientes versiones de las ferias, esto demuestra que ellos han descubierto que a través de su visita a una de las 186 ferias alemanas acceden no solamente a compradores europeos, sino que pueden entrar en contacto con profesionales de más de 195 países del mundo. Ningún otro tipo de instrumento de mercadeo les permite eso en un solo viaje.



Las ferias alemanas son la entrada al mundo de los negocios internacionales.



Olaf Banse,

corresponsal de la Asociación Alemana para el sector de Ferias y Exposiciones,

AUMA