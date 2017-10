Por términos, paro de pilotos tendría su final en un mes

“Se niega el amparo solicitado por tratarse de un servicio público esencial, a la luz del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral”.



Ese fue el fallo de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la negación de la tutela interpuesta por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) contra el Ministerio de Trabajo, por supuestamente haber usurpado la labor de la justicia.



Sin embargo, Amparo Navarro López, la ponente de dicho fallo, no coincidió con el sindicato de pilotos, que había presentado la tutela, argumentando que les fueron violados los derechos al debido proceso, a la igualdad —en conexidad con la libertad de asociación sindical— y a la sindicalización —en armonía con la negociación colectiva—.



Y a pesar de tener dos sentencias en su contra y un ultimátum por parte de Avianca, la Asociación asegura que llegará hasta las últimas consecuencias, con lo cual esta misma semana interpondría el recurso de apelación. Sin embargo, al cierre de esta edición, Acdac no se había pronunciado al respecto.



De allí que la resolución final de este conflicto se daría, como máximo, a mediados de noviembre (en la semana del 20 de ese mes), ya sea porque el alto tribunal dicte un fallo de segunda instancia o porque culmine el tiempo legal de 60 días que tienen todos los paros en Colombia.



No obstante, hay una tercera arista. Se trata del mismo tribunal de arbitramento sobre el cual fallaron los magistrados ayer y es que esta semana debería nombrar su tercer árbitro y comenzar a dirimir, de modo que en mínimo 10 días y máximo 20 se conozca un laudo arbitral. Esto, porque el Código Sustantivo del Trabajo limita la actuación de dicha instancia a 10 días, prorrogables por otros 10 para que se conozca una decisión final.



AVIANCA INICIA PROCESOS



Entre tanto, la aerolínea anunció que 105 pilotos regresaron a trabajar —incluyendo los 77 que ya se habían reintegrado—, luego de dado el ultimátum del fin de semana.



“En este momento, después de haber citado en múltiples oportunidades a los pilotos para que regresaran a laborar, sin que este llamado fuese atendido por todos, Avianca da inicio a los procesos disciplinarios correspondientes a los capitanes que desconocieron el llamado de la empresa”, indicó la firma aérea.