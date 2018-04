Posible caso de ‘dumping’ en papas se resolvería este mes

Una de las principales conclusiones al término del Congreso Nacional de Productores de Papa fue la de seguir insistiendo con la imposición de medidas cautelares contra empresas de Alemania, Países Bajos y Bélgica de papa congelada –o comúnmente llamada papa a la francesa–, que estarían incurriendo en prácticas de dumping, en el mercado nacional; proceso que inició el 4 de mayo del 2017 cuando Fedepapa presentó la denuncia.



Precisamente, este gremio decidió enviar una carta, con copia al presidente Juan Manuel Santos y a los ministros de Agricultura y Comercio, donde indican que la cartera que dirige María Lorena Gutiérrez aplazó la decisión de imponer las medidas cautelares y que “el proceso técnico adelantado permite hacerlo, mientras se dicta el fallo definitivo a fin de suspender el daño continuo e irreversible a los productores de papa”.



Olga Lucía Lozano, viceministra de Comercio Exterior del Mincomercio, manifestó que “es cierto que la medida cautelar no se tomó hace varios meses, pero es porque no se tiene la información completa. Esto no quiere decir que no se vaya a tomar decisión. En las próximas semanas se hará una visita en la Unión Europea para tener el panorama entero. Hacia finales de abril se reunirá el comité que tomará la decisión final”.



Entre tanto, Germán Palacio, gerente general de Fedepapa, dijo que “las medidas cautelares se han aplazado por motivos que aún no son claros. Ha habido una falta de interés por parte del Mincomercio y el comité de prácticas comerciales. En la resolución 191 de noviembre ya había pruebas para determinar que sí había dumping. Les ha dado temor porque es una decisión netamente política. Desde noviembre, cada mes han entrado unas 4.000 toneladas desde Bélgica, Holanda y Alemania, lo cual perjudica nuestra industria, de la cual viven unas 350.000 familias directa e indirectamente”.



Uno de los argumentos de Fedepapa ha sido que países como Brasil y Sudáfrica ya les han impuesto aranceles a la papa congelada, provenientes de los mismos países denunciados en Colombia.



Las cifras de Fedepapa evidencian que las importaciones en el 2016 crecieron 12% frente al año anterior, el rubro que más participó fue el de “Papas (patatas) cocidas o, congeladas” con 97% del total importado, principalmente de origen belga y holandés. Asimismo, calculan que 50.000 toneladas importadas, equivale a afectar unas 266.000 de la produccion nacional, es decir cerca de 12% de la industria nacional.



Nicolás Lozada, socio de Rincón Cuéllar & Asociados y apoderado de las compañías belgas Agristo NV y Clarebout Potatoes NV, declaró que “en realidad no es que se hayan aplazado las medidas antidumping, simplemente es que el comité no ha decidido al respecto, porque lo que se resolvió es que la información no era suficiente. Ahora bien, a los exportadores de papas se les ha notificado la realización de unas visitas in situ, para verificar las facturas que presentaron los exportadores extranjeros, como los valores a los que se está haciendo la exportación de las papas congeladas”.



Por último, el abogado de las compañías internacionales denunciadas afirmó, sobre la carta de Fedepapa, que “está dando una impresión que no es cierta, en la medida en que da a entender que se iba a imponer medidas antidumping y que se aplazó para una fecha posterior; simplemente no ha habido decisión”.



IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO



La Asociación de productores de papa procesada de Alemania (Bogk), de Bélgica (Balgapom) y de Holanda (Vavi), asegura que no es cierto que el producto europeo se exporta a Colombia a un precio 25% inferior al precio al que exporta a Inglaterra, pues se trata de productos diferentes: la papa congelada para freír y preparaciones a base de papa (croquetas y otros) cuando el precio de las preparaciones es superior al precio de papa para freír y las exportaciones a Colombia son papa congelada para freír únicamente mientras que las exportaciones a Inglaterra incluyen ambos productos.



Las preparaciones a base de papa tienen mayor costo de producción y por ende mayor precio. De esta manera el precio promedio de exportación a Inglaterra es superior al precio de exportación a Colombia no porque exista ‘dumping’ sino porque son canastas distintas. Agregan que la mezcla de precios que hace Fedepapa es inexcusable pues hay información pública que permite comparación de precios por tipo de producto: papa para freír con papa para freír, e igual- mente, preparaciones con preparaciones.





