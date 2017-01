El petroleo trepó en Nueva York al nivel más alto en 18 meses en tanto los recortes de la producción de Kuwait y Omán indican que la OPEP y sus socios cumplen con lo acordado para estabilizar el mercado.



Subieron 2,8 por ciento luego de aumentar 45 por ciento el año pasado, el mayor incremento anual desde 2009. Funcionarios de Omán y Kuwait dijeron a medios locales que reducirán su producción de petróleo en enero en cumplimiento con el acuerdo que alcanzaron junto con otros 22 países productores el 10 de diciembre.



Los precios también subieron conforme el índice de gerentes de compras del sector manufacturero chino se estabilizaba cerca de un máximo posterior a 2012, lo que indica que podría sostenerse la demanda del segundo mayor usuario de petróleo del mundo.



El petróleo subió por primera vez en tres años en 2016 luego que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros 11 países productores acordaran recortar la producción a partir del 1 de enero en un intento por reducir los elevados inventarios mundiales.



Los precios, que cedieron a fines de diciembre, superan los niveles más altos alcanzados inmediatamente después de anunciado el acuerdo al dar Kuwait y Omán los primeros indicios de que se instrumentaran las reducciones.



"El nuevo ano marca el comienzo de los recortes de la producción que acordaron la OPEP y algunos países productores que no pertenecen a la organización", dijo Hamza Khan, jefe de estrategia de productos primarios de ING Bank NV en Ámsterdam.



El West Texas Intermediate para entrega en febrero subió US$1,52, a US$55,24 por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, Nymex, y estaba a US$55,04 a las 11:35 hora de Londres. El lunes no hubo operaciones debido a la festividad de Año Nuevo.



El volumen total negociado el martes era de alrededor de 28 por ciento por encima del promedio de 100 días. El Brent para entrega en marzo trepo US$1,38, a US$58,20 en la bolsa ICE Futures Europe de Londres y se negociaba con una prima de US$2,22 respecto del WTI para el mismo mes.



El contrato de referencia global subió 52 por ciento el año pasado, la mayor cantidad desde 2009. Kuwait, que es miembro de la OPEP, ha reducido la producción en 130.000 barriles por día, a alrededor de 2,75 millones por día, informo el diario Al-Anba, que cito declaraciones del máximo responsable de Kuwait Oil Co, Jamal Jaafer.



