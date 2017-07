Precio del petróleo volvió a los 46 dólares

El petróleo subió este viernes por séptima sesión consecutiva, debido a una disminución del número de plataformas de perforación activas en Estados Unidos y datos que sugieren una mayor demanda en China, no obstante, los precios terminaron el primer semestre con su peor desplome para el período desde 1998.



(Lea: ¿Más recortes de petróleo para que vuelva a subir el precio?)



Los productores estadounidenses redujeron el número de plataformas de perforación por primera vez desde enero, según la compañía de servicios del sector energético Baker Hughes.



(Lea: Precio del petróleo cae por quinta semana)



El número de plataformas había aumentado durante 23 semanas seguidas. Junto con esto, más temprano, datos chinos mostraron que el sector manufacturero creció a su mayor ritmo en tres meses.



Rob Haworth, estratega de inversión senior en U.S. Bank Wealth Management, dijo que los datos chinos "ciertamente nos dan esperanza de que la demanda esté creciendo a nivel global".



Los futuros del petróleo WTI en Estados Unidos subieron 1,11 dólares, o cerca de un 2,5 por ciento, a 46,04 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo referencial Brent ganaron 50 centavos de dólar, a 47,92 dólares por barril.



Así, el dólar tocó su nivel más bajo desde octubre al inicio de la sesión del viernes, lo que dio a los inversores un incentivo para comprar materias primas denominadas en dólar, como el petróleo. Adicional, ambos referenciales cerraron la primera mitad del 2017 con caídas de más de un 14 por ciento desde el 30 de diciembre del 2016, el mayor desplome desde que el Brent y el WTI se hundieron cerca de un 19 por ciento en el primer semestre de 1998.



El volumen de operaciones fue bajo antes del fin de semana largo por del Día de la Independencia de Estados Unidos.



La semana pasada, el petróleo tocó un mínimo de 10 meses debido a que el incremento de la producción reavivó los temores sobre el exceso de suministro global.



Analistas de Bank of America Merrill Lynch recortaron sus proyecciones para el precio promedio del Brent en 2017 a 50 dólares por barril desde 54 y del WTI a 47 dólares desde 52.



Citaron la mayor producción en Libia, Nigeria y los campos de esquisto de Estados Unidos, sumado a un menor crecimiento de la demanda.