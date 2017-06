Precios de petróleo vuelven a caer con fuerza

El petróleo cayó en medio de dudas de que la prolongación de los recortes de la OPEP y sus aliados lograran eliminar un superávit mientras la producción estadounidense sigue siendo tan resistente.



Los futuros redujeron las pérdidas luego de caer hasta un 3,9 por ciento. Mientras el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijo que los recortes están funcionando y predijo que los inventarios mundiales disminuirán al promedio de cinco años a comienzos de 2018, los perforadores estadounidenses continúan añadiendo plataformas en los campos de shale.



La reacción inicial del mercado ante el aumento de la producción de Libia fue moderada en tanto la OPEP y Rusia ratificaron el objetivo de abordar el exceso mundial, dijo John Kilduff, socio de Again Capital, un fondo de cobertura basado en Nueva York que se centra en la energía.



Aun cuando se pronostica que las existencias de crudo estadounidenses mostrarán descensos por octava semana, el crudo West Texas Intermediate para entrega en julio cerró en 48,32 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, un descenso de 1,34 dólares.



El contrato perdió 14 centavos a 49,66 dólares el martes. El contrato del Brent a julio, que expiró el miércoles, cayo 1,53 dólares, o 2,6 por ciento, a 50,31 dólares el barril en la bolsa ICE Futures Europe, con sede en Londres.



El crudo de referencia global se negoció con una prima de 2,16 dólares frente al WTI. El acuerdo está resultando ineficaz para los inversionistas a medida que más barriles ingresan al mercado desde Estados Unidos y Libia, dijo Bob Yawger, director de la división de futuros de Mizuho Securities USA Inc. en Nueva York.



Al final del año, se estima que la producción estadounidense alcanzará un récord de 10 millones de barriles diarios, según la firma de consultoría y datos Rystad Energy AS.



La producción con el petróleo a 50 dólares por barril ha crecido más rápido "de lo que cualquier analista del mercado pronosticó", dijo Bjornar Tonhaugen, vicepresidente de mercados petroleros, en un informe el miércoles.



Las existencias de crudo estadounidenses probablemente cayeron 3 millones de barriles la semana pasada, según una encuesta de Bloomberg antes de la publicación el jueves de un informe de la Administración de Información de Energía.



Los perforadores estadounidenses aumentaron la semana pasada el número de plataformas activas a 722, la mayor cantidad desde abril de 2015, según datos de Baker Hughes Inc.