Usuarios consideran que precios de tiquetes se han triplicado por el paro de pilotos

Según nuestros lectores, tras un mes del paro de pilotos de Avianca, los tiquetes aéreos han llegado hasta triplicar su valor.



De acuerdo con los comentarios dados en el sondeo que realizamos en nuestra red social Facebook, los usuarios expresaron, incluso, que las demás aerolíneas se han aprovechado de la situación para aumentar sus precios y vender vuelos en valores nunca antes vistos.

“… Aerolíneas como Latam e EasyFly han subido sus precios aprovechando la situación…”, comenta Wil Suarez, quien a esto agrega que Avianca sí ha mantenido sus precios.



“Los de Latam son unos aprovechados y han elevado sus precios, y al mismo tiempo empeora el servicio que presta”, comenta nuestra lectora Yuly Vanessa Marín Guerrero.



En los comentarios, algunos usuarios contaron cómo han subido los precios de los tiquetes que usualmente adquieren para esta misma temporada, o incluso, semanalmente.



Por ejemplo, Janner Rodríguez Losada comenta que un vuelo de Cali a Bogotá que antes le costaba entre $80.000 y $150.000 pasaron a tener un precio de entre $800.000 a casi un millón de pesos.



“En Cali confluyeron dos factores, la huelga de los pilotos y que VivaColombia dejó de prestar sus servicios desde septiembre para la ciudad, por lo cual LAN quedó con una especie de monopolio circunstancial”, agrega Rodríguez en su comentario.



Para Medellín también se presenta el mismo caso. Según denuncia nuestra lectora Diana Marcela Moreno, antes del cese de actividades de los pilotos de Acdac, los precios de un vuelo ida y regreso, valían en promedio $300.000, “ahora no bajan de $700.000”.



Otro caso son los vuelos internacionales. Cata Posada comentó que los precios han subido demasiado hacia Panamá. “1 millón de pesos en la ruta Panamá – Bogotá un solo trayecto, es absurdo”.



Igual pasa con los vuelos hacia Miami. “Viajar a Miami está a $2.200.000. Subieron demasiado”, comentó Cami Puerto Leguizamón.



PRECIOS SUBEN POR LA DEMANDA Y LA FALTA DE PLANEACIÓN



Teniendo en cuenta las opiniones, Portafolio.co habló con María Lara, directora de asuntos corporativos de LATAM Airlines Colombia, para que nos contara cómo se están manejando las tarifas y por qué los usuarios están sintiendo un exceso en ellas.



Según Lara, en estos momentos la aerolínea no está aumentando sus precios, y señaló que han lanzado promociones para que los clientes encuentren alternativas que se acomoden a su necesidad y economía.



Sin embargo, anotó que hay dos situaciones que están llevando a que los colombianos tengan la sensación de que los precios de los tiquetes aéreos están altos: la falta de planeación y la demanda.



“Los colombianos por lo general no compran con mucho tiempo de anticipación, el promedio es de 7 y 15 días. En esa lógica de compra, en el caso del paro de Avianca, si una persona tiene la necesidad de viajar busca alternativas, y si es de un día para otro, encontrará ofertas muy altas o más de lo que le valdría si hubiese planeado”, explica Lara.



La funcionaria también indica que en momentos como este la demanda va aumentando, por lo que más gente está interesada en tomar otras opciones para viajar y al momento de buscar se dará cuenta que están agotadas.



“La forma en que comparan no tiene los mismos parámetros. Las ofertas económicas que podría encontrar se van agotando en la medida que más gente las empieza a buscar. Por ello, muchas veces salen las opciones más costosas”, señala Lara.



Ante esto señaló que Latam en una temporada sin un incidente como el que se está presentando, tiene una ocupación promedio de 85%. Ahora, con la demanda dada por la huelga de los pilotos, aumentó a un 95%.



Finalmente, Lara explicó que otra de las razones por las que posiblemente los viajeros están sintiendo un aumento en los precios, es por las características de los tiquetes que consultan.



“Por ejemplo, el sistema te puede dar resultados con conexiones. Es decir, si quieres viajar a Cartagena, te puede salir la opción Cartagena – Medellín – Bogotá, y ese recorrido es mucho más costoso – incluso el doble – de lo que valdría un vuelo directo. Por ello es aconsejable mirar las características de los vuelos que estamos consultando”, puntualizó.