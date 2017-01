La valorización en el precio del barril de petróleo (82%) con respecto a enero de 2016 sería un factor clave para mejorar el panorama económico del país, gracias a los ingresos que generaría la producción de hidrocarburos.



Además, otro factor importante con esta nueva cotización del barril que cerró este jueves en el mercado de futuros de Londres a US$56,01, es que en los próximos días las calificadoras de riesgo mantendrán el grado de inversión para el país.



Mauricio De La Mora, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), asegura que un barril de petróleo superior a los US$ 55 sería muy positivo para el país, no solo en la parte fiscal y de regalías, sino porque las empresas que este año no pudieron invertir por los bajos precios, pero que están en la obligación de hacerlo por la contratación suscrita con el Estado, lo harían en el 2017.



Agrega que en estos momentos cualquier cosa es ganancia para Colombia, tanto en producción como en reservas. “Además, las operadoras tendrían un respiro de flujo de caja tremendo e implicaría más inversión y exploración, aparte de estimular toda la cadena de suministros de la industria como la construcción de plataformas, perforación, transporte y subcontratación”, agrega De La Mora.



En el mismo sentido, Camilo Silva, de la firma Valora Inversiones, afirma que la estabilización de los precios del crudo va a ayudar más en las tareas de exploración que de explotación, algo que necesita urgentemente Colombia, que apenas cuenta con reservas para los próximos cinco años.



EXPECTATIVAS POSITIVAS



En este nuevo panorama, muchas de las compañías del sector petrolero aumentarán su producción.



Ese es el caso de Geopark, empresa que comenzó el 2017 su programa de trabajo financiado en su totalidad con base precio del petróleo Brent entre US$45- US$50 el barril y con inversiones en bienes de capital (CaPex) entre US$80 y US$ 90 millones, para efectos de acelerar el crecimiento de la producción en un 20% a 25% (26.500 a 27.500 barriles de petróleo equivalentes por día), gracias a los trabajos de perforación de aproximadamente de 30 a 35 pozos brutos y una producción de salida estimada superior a los 30.000 /bpd.



“Aproximadamente entre el 70% y el 75% de las inversiones en bienes de capital se asignarán a Colombia donde GeoPark espera continuar explorando y evaluando las extensiones productivas de los campos Tigana/Jacana para determinar el alcance de la acumulación del petróleo”, precisa un comunicado de la citada petrolera.



En el mismo orden está Ecopetrol, que busca mantener su producción para el 2017 de 715.000 barriles diarios, con un precio del barril superior a los US$55.



“El crecimiento en nuestra producción nos permitirá en los próximos dos años realizar nuevas inversiones en exploración y extracción y poder cumplir la meta trazada en el Plan Estratégico 2020 de llegar a los 900.000 barriles diarios y contribuir a que para ese año la producción nuevamente llegue al millón de barriles”, explicó un vocero de Ecopetrol a Portafolio.



Comportamiento del barril



De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que presentó el Gobierno Nacional durante el segundo semestre del año anterior, se proyectó que en promedio, el precio del barril de crudo Brent sea de 47,5 dólares.



Para determinar el precio de largo plazo, se utilizó la metodología avalada por el Comité Consultivo de Regla Fiscal, la cual consiste en tomar los precios suministrados por el Grupo Técnico Minero Energético.



Durante 2016, el precio del crudo Brent registró una alta volatilidad resultado de la incertidumbre que generaron las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la reinserción de Irán en el mercado y los altos niveles de producción registrados por Rusia y Arabia Saudita, lo cual contribuyó a que persista un balance positivo a favor de la oferta.



Se espera que en el plan financiero de 2017 que el Gobierno presentará la próxima semana se actualicen los precios del crudo debido a la subida que han registrado desde finales del año anterior.



El centro de investigaciones económicas del Citibank prevé un precio promedio del Brent de 57 dólares por barril para este año. El WTI estaría alrededor de los 55 dólares.



Crecimiento económico



Según el nuevo gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, la proyección del crecimiento de la economía colombiana del 2017 es de entre 2% y 3,1%, gracias a que han mejorado los precios del petróleo. Asegura que los hidrocarburos “junto con la industria y la agricultura, aprovecharán el incentivo cambiario para ayudar al crecimiento económico del país”.



Al moderarse la producción petrolera del país, la economía tendrá una repercusión directa e indirecta en su crecimiento ya que de esta actividad dependen otros sectores como el industrial, el de manufacturas, e incluso el agrícola. Sin embargo, los analistas coinciden en señalar que se debe tener en cuenta también la misma volatilidad en el precio del barril.