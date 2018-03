Prenden alarmas por aumento en el ingreso ilegal de dólares

Son más de 9.000 vuelos mensuales los que aterrizan en el aeropuerto El Dorado cada mes, otros tantos despegan hacia todas partes del mundo, pero las autoridades han fijado su atención en dos destinos que se han convertido en los preferidos por presuntos lavadores de dinero, tanto de salida como de entrada. Estos son los de Ciudad de México y Madrid, en España.



Y es que la lucha contra el tráfico de drogas ha sido agresiva desde hace muchos años, sin embargo, el gran desafío del 2018 ha sido el control del ingreso ilegal de divisas.



En lo corrido del año, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian, ha realizado la retención de más de medio millón de dólares que pretendían ser ingresados de forma irregular y de otros 200.000 euros que tampoco cumplían con las normas para su entrada al país.



Las cifras son alarmantes. En 2016, las autoridades migratorias realizaron la retención de $5.722 millones, este valor se incrementó en el 2017 en un 113%, es decir, las retenciones efectuadas en el principal aeropuerto del país sumaron $12.200 millones; pero el tema es aún más delicado si se tiene en cuenta que en mes y medio se han logrado identificar casi $3.000 millones, lo que equivale a cerca del 25% del año anterior.



Sin lugar a dudas, hay diversas razones para explicar las mayores retenciones de divisas. Por un lado, está el mayor control de las autoridades locales, que desde hace varios meses vienen trabajando en conjunto con instituciones estadounidenses (Immigration and Customs Enforcement, ICE, y Customs and Border Protection, CBP) con el propósito de fortalecer la lucha contra este flagelo.



El monto retenido durante el 2018 ha sido producto de 26 casos en los que las entidades a cargo han logrado identificar las divisas, las cuales cada vez camufladas con mayor habilidad. Claudia Gaviria, directora de Aduanas de la Dian, dijo que “se han detectado varias modalidades, las que teníamos identificadas, es decir maletas de doble fondo, o adheridas al cuerpo de los viajeros, pero vemos un incremento importante de pasajeros que ingieren cápsulas con los billetes, exponiéndose no solamente a perder su libertad, sino también a riesgos médicos en caso de que una de estas cápsulas se les estalle”.



Así mismo, la funcionaria indicó que todos los casos registrados en el 2018 corresponden a ciudadanos colombianos que venían con las divisas camufladas. Recordó que “en Colombia no hay ningún problema por ingresar divisas, pero estas deben ser reportadas ante las autoridades, al momento del ingreso al país se debe diligenciar el formulario en el que se indica que este dinero está siendo ingresado. Hay que tener en cuenta que se puede entrar al país sin reportar hasta US$10.000, de este monto en adelante se debe cumplir con la obligación de reportar”.



Son cinco las aerolíneas que se han utilizado para los traslados de estos pasajeros, en una de estas se ha evidenciado que el mismo vuelo ha sido usado en tres de los casos detectados hasta hoy. Sin embargo, Gaviria asegura que “no hay un patrón de vuelos, hay casos en el día y en la noche, lo que sí hemos evidenciado es que destinos como México y España son de alto riesgo y por eso enfocamos los esfuerzos en estos principalmente”.



La Directora de Aduanas concluye que lo que ha permitido identificar el trabajo conjunto con la ICE y CBP es que cuando se intenta ingresar dinero al país por alguna de estas modalidades hay un gran indicio de que se trata de recursos que provienen del narcotráfico o del lavado de activos. No obstante, aclara que esto ya hace parte de la etapa de investigación que le sigue al momento de las retenciones de divisas.



Vale destacar, que al comparar enero de este año con el del 2017, el incremento en el monto retenido es del 445%, lo que equivale a más de $1.470 millones.