Consultas populares pueden frenar el desarrollo del país, Asociación Colombiana de Minería

Después de conocer los resultados mediante los cuales se supo que el 97,9% de los habitantes de Cajamarca votaron en contra de la minería, personificado en el proyecto de oro La Colosa, operado desde hace 10 años por la multinacional AngloGold Ashanti, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), asegura que esto causa molestias y preocupación al sector debido a que se profundiza la inseguridad jurídica ya existente.



“Esto va a ser como una bola de nieve que va a afectar no solo proyectos mineros sino también de vías, petroleros, rellenos sanitarios e incluso energéticos en todo el país. Entonces si no se regulan las consultas de las comunidades habrá un día en que tengamos que importar petróleo y tal vez con racionamientos eléctricos porque no dejan tender redes eléctricas”, agrega Ángel.



El presidente de la ACM cree que con estas decisiones las comunidades están en contra del interés nacional, pero “afortunadamente son a futuro, pues el Consejo de Estado falló en diciembre que los derechos adquiridos no están en peligro con esta clase de consultas, por lo que el proyecto La Colosa continuará”.



Lo más preocupante para Ángel es que la inseguridad jurídica que ya se creó el año pasado a raíz de unos fallos de la Corte Constitucional, se va a profundizar por lo que las compañías no van a saber a qué atenerse, especialmente en estos momentos en que el gremio busca atraer inversión extranjera para un sector que está repuntando este año en producción y exportaciones.



Para la ACM lo más lógico es que el Gobierno Nacional reglamente las consultas populares para que estos casos no sigan sucediendo, “pero hay mucha política y no un debate serio en donde prime el interés nacional”, agrega Ángel.