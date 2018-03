Preocupación de ambientalistas y pescadores por ampliación de puerto en Cartagena

La Compañía de Puertos Asociados S.A. (Compas) solicitó a las autoridades permiso para ampliar su terminal marítimo en la bahía de Cartagena mediante un relleno que se haría en las aguas. Esta solicitud puso en alerta a ambientalistas y pescadores de esta ciudad.



El ambientalista Rafael Vergara afirmó que "tiene que haber definiciones por parte del Estado muy claras de cuál es el límite de uso de las aguas de la bahía y cuál es el fundamento jurídico que permite seguir rellenando el cuerpo de agua".



Por su parte, el presidente de la Asociación de Pescadores del barrio El Zapatero (Asopez), Walter Batista, dijo que espera que se tengan en cuenta las posibles afectaciones que el proyecto les pueda causar. "No es que nos estemos oponiendo al proyecto como tal porque entendemos que existen hoy unas necesidades en materia de comercio exterior y en materia de ampliación de la infraestructura portuaria como tal", aseguró.



"Ellos están solicitando que se les permita hacer un relleno de 4,6 hectáreas qué serían adicionales a cinco hectáreas que ya les fueron autorizadas anteriormente por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), y que ya están rellenadas", manifestó el ambientalista a los medios de comunicación. Según Vergara, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) "tiene que ser muy cuidadosa porque debe valorar cuál es la capacidad de carga real que tiene esa área de la bahía".



El representante de los pescadores de la zona añadió que aunque un estudio señala que "no hay afectación ninguna al recurso hidrobiológico ni al recurso pesquero como tal", los pescadores no están seguros de que sea así.



"Para nosotros eso resulta inconcebible teniendo en cuenta que somos nosotros los que estamos en el área y los que realizamos la actividad de pesca, y aunque no tenemos el sustento técnico, sí sabemos de que efectivamente se nos está causando un daño y que hay una afectación al recurso pesquero en el área", dijo. De acuerdo con Batista se verían afectados entre 200 y 300 pescadores de los barrios cartageneros de La Cuchilla, Barrio Chino, Manzanillo, Bosque Sector Central y Zapatero.



De otro lado, el director de la Dirección General Marítima (Dimar), contraalmirante Mario Germán Rodríguez, manifestó que esa entidad espera "que se mantenga la seguridad integral marítima". "La preocupación es que las maniobras que se ejecuten ahí en la bahía tengan la mayor seguridad; así hemos hablado en términos técnicos tanto con Compas y también con la Sociedad Portuaria en ese sentido", afirmó.



Este viernes se realizará en Cartagena la Audiencia Pública Ambiental en la que las partes interesadas expondrán sus motivos que servirán a la ANLA para otorgar o no la licencia ambiental solicitada por el terminal marítimo Compas.





*EFE.