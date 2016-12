El número 20 se convirtió en el protagonista durante la instalación del 83 Congreso Nacional de Cafeteros, en Bogotá, pues para el 2020 se espera que la producción cafetera colombiana sea de 20 millones de sacos, mientras que la productividad de los cultivos sea de 20 sacos por hectárea.



Las cifras fueron anunciadas por el gerente del gremio cafetero, Roberto Vélez, quien destacó otra prospectiva: para el año 2027, cuando la Federación Nacional de Cafeteros cumpla 100 años de fundada, el cien por ciento de la caficultura será ambientalmente sostenible.



Por ahora, para el próximo año, cuando se cumplan 90 años, se hará en la ciudad de Medellín un foro cafetero en el que participarán los países productores, escenario de discusión de la problemática cafetera actual, que es común denominador.



Entre otros temas se tratarán la escasez de mano de obra, cómo enfrentar el cultivo ante el cambio climático y la forma en que los cultivadores logren un mejor ingreso por la venta de sus cosechas.



“Los productores son el eslabón más vulnerable del café. Soñamos con dar ejemplo de distribución equitativa del ingreso, sostenibilidad en los costos de producción y en que este gremio generará más valor para el caficultores y así marcar la diferencia”, dijo Vélez durante su discurso de la mañana de este miércoles.



También anunció para el año entrante la realización de un congreso extraordinario de cafeteros en el que se pondrán a consideración unos nuevos estatutos del gremio, lo mismo que un código de ética y de Buen Gobierno.



Roberto Vélez pidió a los caficultores ahorrar en tiempos de abundancia, como los actuales en donde se reportan los más altos indicadores de producción, mientras que el valor de la cosecha cafetera de este año será de 7 billones de pesos.



También, pidió ayuda del Gobierno por una política dirigida al sector rural en la que se facilite el acceso al crédito de fomento, la renovación del parque cafetero, mejores precios de los insumos y la formalización laboral de los trabajadores del sector rural.



Durante la instalación del Congreso Cafetero intervino Deivar Jesús Muñoz, quien fue escogido como presidente de la reunión gremial, quien reclamó por el uso de los dineros de la Federación en el pago del pasivo pensional de la antigua Flota Mercante Grancolombiana.



Muñoz también llamó la atención por la cada vez más marcada escasez de mano de obra, la seguridad social de los trabajadores del campo, por el alto costo de los insumos y por el apoyo que debe darse a las juventudes rurales por los temas de relevo generacional y las vías terciarias.



VACAS GORDAS



Durante la intervención en el Congreso Cafetero, el Presidente Juan Manuel Santos hizo un recuento de su trabajo como empleado de la Federación en respuesta al reclamo de una joven campesina que intervino reclamando atención de parte del gremio.



Santos hizo un recuento de las ayudas que el Gobierno le ha dado al sector caficultor y le pidió a los cafeteros “no dormirse en los laureles, prepararnos para el futuro y aprovechar las épocas de las vacas gordas.



“Prepárense para la época de las vacas flacas. Están haciendo lo correcto”, dijo el Presidente.



Por último, destacó los apoyos económicos entregados por su Gobierno, que en los últimos años han sido de 2,8 billones de pesos de los cuales 2,2 billones han sido en ayudas no reembolsables. En las cuentas del presidente resultan casi 1.000 millones de pesos diarios durante los últimos ocho años.



“Lo que es bueno para el café es bueno para Colombia”, fue la frase con la que Santos concluyó su intervención ante el Congreso gremial cafetero.



"NO HAN LOGRADO MOTIVAR A LA JUVENTUD"



Pese a no estar en el programa, el presidente del congreso le cedió la palabra Angie Pinto, una joven de 20 años del departamento del Cauca, hija de una familia cafetera.



La joven le reclamó al auditorio por la su edad, pues ninguno tenía menos de 30 años, lo que evidenció como cada vez el gremio, al igual que la caficultura misma está envejeciendo y no se ve el relevo generacional.



Ella, en nombre de la gente joven del campo, pidió al gremio la apertura de espacios y una mayor motivación para que ese relevo generacional del que se habla sea una realidad.



Por último Angie Pinto pidió un reconocimiento a los jóvenes rurales, lo que podría plasmarse en un congreso de juventudes cafeteras, el que pidió que se haga en el 2017, con motivo de los 90 años de la Federación.



Por último, pidió acompañamiento en proyectos productivos y asistencia técnica en producción cafetera.



“Necesitamos acompañamiento, no nos tomen como un futuro, sino como un presente y que podamos tomar decisiones”, concluyó la joven campesina del Cauca.



