Producción industrial de Colombia habría mejorado en febrero

Aunque febrero no ofreció las mejores condiciones de negocios para la actividad manufacturera, la realidad es que en este escenario la industria habría tenido su primer repunte en 13 meses.



Así lo señala el índice Davivienda Colombia Manufacturing PMI, que se convierte en otro mecanismo para hacerle seguimiento a la actividad productiva a nivel local.



Los datos del índice, obtenidos por la multinacional IHS Markit al hacer encuestas en más de 400 empresas de varios sectores en el país, y analizados por Davivienda, reflejan que se moderó el enfriamiento de la producción, los precios están en niveles controlados, y la generación de nuevos empleos en el sector tuvo la menor caída desde marzo del año pasado.



El PMI para Colombia fue de 49,7 en febrero, comparado con 47 de enero. Si el dato está por encima de 50, significa que la actividad productiva local está aumentando.

Este informe será entregado el primer día hábil de cada mes con los datos del mes inmediatamente anterior, explicó Andrés Langebaek, economista jefe del Grupo Bolívar.



En ese sentido, el reporte de marzo saldría el próximo 2 de abril

A esto, añadió que los tomadores de decisiones de inversión tienen otro insumo clave para sus análisis que además está estandarizado con los de otros países.



Aparte de Colombia, IHS Markit calcula este indicador en otros 41 países que representan el 82 por ciento del PIB mundial.



Los datos se construyen a partir de encuestas a más de 27.000 empresas en todo el mundo, y en el caso de Colombia, los sondeos se harán en 429 empresas de todos los tamaños y sectores en el país, que son relevantes estadísticamente para la actividad local, explicó Richard Willis, director ejecutivo en IHS Markit.



De hecho, las preguntas incluyen temas de producción, pedidos nuevos, generación de empleo, tiempos de entrega de los proveedores e inventarios, asuntos que, según Willis, tienen ponderaciones diferentes dentro del cálculo del indicador, y que buscan establecer comparaciones frente al mes anterior.



A esto, añadió que el indicador tiene una correlación muy alta con los datos oficiales que salen sobre el desempeño general de la economía, con la ventaja de la periodicidad mensual, que toman en cuenta información cuantificable y no percepciones, así como el hecho de que no son revisados como sí ocurre con otros datos de los organismos estadísticos.