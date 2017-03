“El crecimiento del PIB en 2016 sería el más bajo desde la crisis global”

Dadas las condiciones con las que cerró el 2016, el crecimiento económico en Colombia estaría entre el 1,5 y el 1,8 por ciento. En esto coinciden varios análisis de expertos, que aseguran que este resultado sería un efecto de la fuerte desaceleración que vivió el país el año pasado.



(Lea: El PIB del tercer trimestre de 2016 repuntó 1,2 por ciento, debajo de las expectativas).



Un informe de Bancolombia, señala que el crecimiento del PIB en todo 2016 habría sido el más bajo desde la crisis global, en 2008, y que este desempeño evidenciaría una debilidad manifiesta del consumo y la inversión privada, así como un pobre desempeño de la minería, la agricultura, el transporte y los servicios públicos, los sectores más perjudicados por dicha desaceleración.



Sin embargo, en otro estudio, para el BBVA los pronósticos para el 2017 mejorarán, aunque persisten las incertidumbres.



En enero pasado, el Banco Mundial (BM) proyectó que el crecimiento de la economía colombiana proyectada sería del 3 por ciento.



Analistas respondieron un cuestionario elaborado por Portafolio.co, en que dieron a conocer sus pronósticos sobre el crecimiento de la economía el año pasado, qué sectores serán los más afectados y cuáles los más beneficiados el año que comienza y cuál es el panorama para la economía en 2017.



Felipe Espitia, analista macroeconomico de Alianza Valores. 1. ¿Qué pronóstico tienen para el PIB del cuarto trimestre de 2016? En lo que respecta a la variación anual tenemos un pronóstico que nuestra economía crecerá a una tasa del 1,5%, y a nivel trimestral será del 0,8%. 2. ¿Cuáles son los sectores que tendrían un comportamiento positivo y cuáles sectores un comportamiento negativo? Principalmente tendría un comportamiento positivo: Sector financiero, construcción e industria. Y un comportamiento negativo: energía y comercio. 3. ¿La recuperación del sector manufacturero es sostenible en 2017? Como se ha visto, el sector manufacturero tuvo un buen desarrollo en el primer semestre de 2016, debido a la re apertura de Reficar y el cual se diluyó al cierre de 2016. Siendo así, en 2017 el efecto de base estadística será muy alto para el primer semestre y por lo cual el sector manufacturas puede perder dinamismo y por ello mantener buenas tasas de crecimiento será un reto muy grande para este sector. 4. ¿Qué tanto le preocupa el bajo nivel de confianza de los consumidores para sector comercio en 2017? Con los resultados de la balanza comercial, destaque un hecho curioso sobre el grupo del agro fuera el grupo que mayor variación tuvo dentro de las importaciones, es decir, productos básicos que debemos estar en toda la capacidad de producir, no los estamos produciendo. De esta manera, vuelvo a resaltar que al país le falta mucha competitividad en el tema del agro y puede ser más retador para este año en curso. 5. Pareciera que la tasa de cambio más competitiva no ha dado los resultados esperados en el sector agro, ¿le falta competitividad al país? En 2017, en Alianza vemos que la tasa de crecimiento será del 1.5%, la cual es la más baja de las encuestas en estos momentos. Este crecimiento estará asociado a una pérdida del dinamismo en el consumo de los hogares, que representa alrededor del 67% del PIB. Por el lado de la oferta, el sector de minas debería presentar un crecimiento positivo dado los niveles de petróleo que hoy estamos presentado y que debería permanecer relativamente estables hasta mitad de este año. El Agro también debería empezar a dar señales de mayores crecimientos, debido a que la normalización del clima no debería estar afectando (retrasando o dañando) la producción colombiana. Por otra parte el sector financiero siempre sera el llamado a rescatar el crecimiento, pero pueda que la reducción por tipo de carteras que se ha visto por el encarecimiento del crédito tenga efectos negativos en 2017. 6. ¿Cómo ven el PIB 2017 y el panorama de los distintos sectores de la economía nacional? En el tema construcción, por temas de las 4G e implementación de proyecto de alcaldías y gobiernos, debería ser el abanderado del crecimiento económico en 2017. Ahora bien, los temas de corrupción definitivamente afectarán a este sector, debido a que empezarán a existir retrasos sobre proyectos que se pensaban iban a tener cierres financieros, lo cual le restaría dinamismo a este sector. Adicionalmente, estos hechos de corrupción pueden repercutir en el sector financiero, ya que los préstamos a hogares y empresas podrían reducirse debido a la incertidumbre que generan estos casos para las grandes entidades financieras del país.

Diego Franco, consultor y presidente de Franco Group



1. ¿Qué pronóstico tienen para el PIB del cuarto trimestre de 2016?



Para el último trimestre 1,5%. Para el 2016 entre el 1,8% y 2%.



2. ¿Cuáles son los sectores que tendrían un comportamiento positivo? ¿Cuáles negativo?



El sector de construcción y financiero seguirán mostrando las mejores cifras de crecimiento, si bien el primero de ellos ha reducido su ritmo de crecimiento, las cifras actuales lo siguen ubicando como un sector clave de la economía Colombiana.



En los de menor crecimiento tenemos a la extracción de petróleo, minería y sector agropecuario.



3. ¿La recuperación del sector manufacturero es sostenible en 2017?



Si, aunque considero será muy leve pues hasta el momento el impulso lo ha dado Reficar. En ese sentido, este año ese efecto se anularía y todo dependerá de la recuperación de sectores claves y de la acomodación que tenga toda la economía a los choques internos y externos.



4. ¿Qué tanto le preocupa el bajo nivel de confianza de los consumidores para el sector comercio en 2017?



Mucho, si ese sentimiento negativo persiste se pondría en duda la recuperación de crecimiento este año y los avances en algunos sectores económicos vistos al cierre de 2016.



Es importante mencionar que entre los aspectos que explican esta pérdida de confianza del consumidor se encuentran por ejemplo la Reforma Tributaria y los temas de corrupción, si bien es cierto que la economía local comenzó un 2017 de manera más lenta a la pronosticada, en lo que queda del año veremos cómo reacciona y se acomoda mucho mejor a los choques internos y externos.



Considero que comparado con el año 2016 el año actual será ligeramente mejor, si bien las presiones sobre una mejora en el consumo están latentes, no considero se mantenga de esta manera en la segunda y tercera mitad del año, por el contrario de no existir ningún factor económico negativo mayor las cifras deberían mejorar.



5. Pareciera que la tasa de cambio más competitiva no ha dado los resultados esperados en el sector agro, ¿le falta competitividad al país?



Inicialmente era un defensor de los tratados de libre comercio que Colombia firmó con algunos países años atrás, en ese sentido y partiendo de la evidencia de otros países vi con optimismo como la apertura económica podría generar cambios positivos a la economía local.



Sin embargo y luego de una década de evidencia, los números siguen sin ser prometedores y ello tiene una sola explicación: falta de competitividad.



En ese sentido Colombia aun con toda su riqueza y aliados Comercial no ha podido sacar provecho de sus avances en comercio pues la competitividad de sus empresarios no es suficiente, aun con una tasa de cambio a niveles de $3.300 los números no mostraron una mejora sustancial y ello simplemente comprueba que a nuestro país le falta inversión interno para hacerla más competitiva Vs otros comercialmente mundiales.



El agro necesita subsidios y programas de capacitación acordes a las condiciones globales.



6. ¿Cómo ven el PIB 2017 y el panorama de los distintos sectores de la economía nacional?



Crecimiento neutro en 2,4%. Expectativa positiva 2,7%.



El panorama para algunos sectores es positivo pero de forma moderada, motores de crecimiento como la construcción y el financiero vienen mostrando cifras buenas pero con sesgos menores, el reto seguirá siendo mantener este tipo de sectores en vital crecimiento.



7. ¿En 2017 veremos una recuperación del sector minero-energético?



Si, tanto el minero como el petróleo mostraran mejores números, Colombia tiene muchos retos en estos sectores desde el punto de vista de rentabilidad, legal y de comercialización los cuales de seguro serán mejores en la parte de final de año.



Colombia está obligada a reforzar el tema exploratorio, de manera tal que las Reservas actuales del país que actualmente están ubicadas en 6.8 años se incrementen.